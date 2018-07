Μουντιάλ 2018: Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ αποθέωσε την Εθνική Αγγλίας! «It’s Coming Home»

Ακόμη και ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ έχει πιστέψει ότι το Μουντιάλ 2018… «is coming home» (σ.σ. έρχεται σπίτι), παίρνοντας μέρος στους πανηγυρισμούς και την αποθέωση της Εθνικής Αγγλίας για τις εμφανίσεις της στα γήπεδα της Ρωσίας.

Τα «τρία λιοντάρια» βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ στην κατάκτηση του δεύτερου τροπαίου τους σε Παγκόσμιο Κύπελλο, μετά την πρόκριση στην 4άδα επί της Σουηδίας, με όλη τη χώρα να κινείται στους «ρυθμούς» των παικτών του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ.

Στο πλαίσιο αυτό, το δικό του σχόλιο για την Εθνική Ομάδα, έκανε και ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, γράφοντας στο twitter: «Ήθελες να γράψεις ιστορία Αγγλία και κάνεις ακριβώς αυτό. Είναι μια απίστευτη πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο και έχουμε απολαύσει κάθε λεπτό. Σου αξίζει αυτή η στιγμή – Το Ποδόσφαιρο Επιστρέφει Σπίτι του».

You wanted to make history @England and you are doing just that. This has been an incredible #WorldCup run and we’ve enjoyed every minute. You deserve this moment – Football’s Coming Home! W

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 7, 2018