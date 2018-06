Η Ουρουγουάη κατάφερε να «εγκλωβίσει» τον Κριστιάνο Ρονάλντο στην άμυνά της και με τον Καβάνι να «χτυπάει» δύο φορές στην αντεπίθεση, πήρε σπουδαία πρόκριση κόντρα στην Πορτογαλία, για τη φάση των «16» του Μουντιάλ 2018.

Η ομάδα του Φερνάντο Σάντος προσπάθησε να πάρει τον έλεγχο του αγώνα, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στη «σελέστε» να «χτυπήσει» στην κόντρα και να πανηγυρίσει την τέταρτη νίκη της σε τέσσερα παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλου.

Μόλις στο 7ο λεπτό ο Καβάνι έκανε το 1-0, για να ισοφαρίσει στο 56′ ο Πέπε με κεφαλιά από σέντρα του Γκερέιρο και να «απαντήσει» και πάλι ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, με εξαιρετικό τελείωμα στο 62ο λεπτό.

Η Ουρουγουάη κατάφερε να αιφνιδιάσει την Πορτογαλία από το ξεκίνημα του παιχνιδιού, αφού ένας εξαιρετικός συνδυασμός των Σουάρες και Καβάνι στην κόντρα επίθεση μόλις στο 7ο λεπτό του αγώνα, έφερε τον Καβάνι σε θέση «βολής» και με κοντινή κεφαλιά, ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν έκανε το 1-0 για την ομάδα του.

https://twitter.com/griffinp_10/status/1013125247862575104

Στη συνέχεια, η «σελέστε» έδωσε χώρο στην Πορτογαλία και θέλησε να «χτυπήσει» στην κόντρα. Σε μία από τις αντεπιθέσεις της μάλιστα, κέρδισε φάουλ σε καλή θέση στο 21ο λεπτό. Ο Σουάρες εκτέλεσε και λίγο έλειψε να κάνει το 2-0, αφού χρειάστηκε μία εκπληκτική απόκρουση του Ρουί Πατρίσιο για να αποτραπεί το γκολ.

Suarez has an excellent free kick taking technique,sharp and accurate. Good save by Patríco. #uru #worldcup pic.twitter.com/9cOu40Ra2X

Στη συνέχεια της φάσης μάλιστα, ο Μπεντακούρ έκανε απίθανη τρίπλα και σέντρα, με τον Σουάρες να σουτάρει όμως ψηλά άουτ, μετά από το προσωρινό διώξιμο των αμυντικών της Πορτογαλίας.

Everyone’s busy fapping over Suarez and Cavani- but nobody noticed what Bentancur did there. #Skillz pic.twitter.com/f6bkQGwYqQ

Από την πλευρά της, η Πορτογαλία δυσκολευόταν να φθάσει στην αντίπαλη περιοχή, με τους Ουρουγουανούς να παίζουν σκληρά τον Ρονάλντο και τον σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης να προσπαθεί να απειλήσει από τις στημένες φάσεις στα φάουλ που κέρδιζε.

Lucas Torreira announces himself to Cristiano Ronaldo My G pic.twitter.com/SOw48Bwhuj

Κάπως έτσι, το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε χωρίς άλλες σημαντικές ευκαιρίες, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 1-0 που διαμορφώθηκε ήδη από το 7ο λεπτό του ματς.

An early goal from @ECavaniOfficial separates the two teams at the interval… #URUPOR // #WorldCup pic.twitter.com/hx3z1P48gT

Key stats:

👉Only once has #POR progressed from a #WorldCup knockout match after falling behind. They beat Korea DPR 5-3 after falling 3-0 behind in 1966

👉 @Uruguay have won four of their previous five World Cup knockout matches in which they scored first#URUPOR pic.twitter.com/7glP8fghOE

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 30, 2018