Στο παιχνίδι των αποκλεισμένων στον 7ο όμιλο, η Τυνησία κατάφερε τελικά να καταβάλλει την αντίσταση του Παναμά, αφού παρότι έμεινε πίσω στο σκορ στην αρχή, έκανε την ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε με 2-1, για την τελευταία αγωνιστική της; πρώτης φάσης του Μουντιάλ 2018.

Η ομάδα του Ναμπίλ Μααλούλ βρέθηκε να χάνει στο 33΄ από ένα αυτογκόλ του Μεριά, όμως στην επανάληψη ανέβασε ταχύτητα, και πετυχαίνοντας δύο τέρματα με τους Μπεν Γιουσέφ (51΄) και Καζρί (66΄) πήρε τη νίκη γοήτρου, τερματίζοντας στην τρίτη θέση του 7ου ομίλου. Από την πλευρά του, ο Παναμάς μπορεί να έχασε και τα τρία παιχνίδια του ομίλου, όμως οι παίκτες του πανηγύρισαν στο τέλος, για την πρώτη τους εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Οι Τυνήσιοι είχαν τον έλεγχο του αγώνα στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις επιθετικές τους ενέργειες και έτσι στο 33΄ είδαν την τύχη να τους γυρνάει την πλάτη και τον Μεριά να χαρίζει με αυτογκόλ το προβάδισμα στον Παναμά.

Μπεν Γιουσέφ (39΄) και Τόρες (45΄) προσπάθησαν με χαμένες ευκαιρίες να ισοφαρίσουν, αλλά ο Παναμάς ήταν αυτός που πήρε το δρόμο προς τα αποδυτήρια στο 1-0.

Στην επανάληψη, η πίεση των Τυνήσιων απέδωσε καρπούς, με τον Καζρί να βγάζει στο 51΄ παράλληλη μπαλιά στο Μπεν Γιουσέφ, ο οποίος με κοντινό πλασέ έγραψε το 1-1.

Οι Αφρικανοί κυριάρχησαν στον αγωνιστικό χώρο και 15 λεπτά μετά την ισοφάριση είδαν τον Χανταντί να μοιράζει την ασίστ στον Καζρί και αυτός με τη σειρά του να σημειώνει την ανατροπή για την Τυνησία (2-1).

Στο 72΄ η ομάδα του Ναμπίλ Μααλούλ είδε το σουτ του Μπαρσένας να καταλήγει στα δίχτυα τους, αλλά το επιθετικό φάουλ του Τεγιάδο στον Μεριά που είχε προηγηθεί ακύρωσε το γκολ, για να ολοκληρωθεί το ματς με το τελικό 1-2.

