Μουντιάλ 2018: «Πάρτι» στα αποδυτήρια της Κροατίας και πρωθυπουργική επίσκεψη – video

Τα συγχαρητήρια του πρωθυπουργού της Κροατίας, Αντρέι Πλένκοβιτς, δέχθηκαν οι παίκτες του Ζλάτκο Ντάλιτς μετά την πρόκριση της «χρβάτσκα» στον τελικό του Μουντιάλ 2018.

«Συγχαρητήρια, αφήσατε την καρδιά στο τερέν και φτάσατε άξια στον τελικό», δήλωσε μετά την ιστορική πρόκριση της Κροατίας ο Πλένκοβιτς, που πόσταρε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twiter ένα video με το πανηγυρικό κλίμα από τα αποδυτήρια της «χρβάτσκα»

Οι παίκτες δεν σταμάτησαν να φωνάζουν συνθήματα και να κρατούν στα χέρια τους τη σημαία της Κροατίας…

