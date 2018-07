Μουντιάλ 2018, Ρωσία – Κροατία: Τα πέναλτι «σκότωσαν» τη… ρωσική αρκούδα! – videos

Η «οικοδέσποινα» Ρωσία κατάφερε να μείνει «ζωντανή» στην παράταση ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο τέλος, όμως στα πέναλτι, η Κροατία και ο Σούμπασιτς… δεν χάνουν, και έτσι με το τελικό 3-4 από τα 11 βήματα, οι Κροάτες πανηγύρισαν τη μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2018. Με σκορ 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια.

Σε ένα συγκλονιστικό σε εξέλιξη ματς, η Ρωσία προηγήθηκε με τον Τσερίσεφ, αλλά ο Κράμαριτς ισοφάρισε σε 1-1, σκορ που ήταν και το τελικό στα πρώτα 90 λεπτά. Στην παράταση η Κροατία προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο με τον Βίντα, όμως ήταν η σειρά της «ρωσικής αρκούδας» να ισοφαρίσει, στο δεύτερο ημίχρονο με τον Φερνάντες, για το τελικό 2-2 στο ματς.

Η πρόκριση κρίθηκε έτσι στα πέναλτι, όπου οι Κροάτες αποδείχθηκαν και πάλι πιο αποτελεσματικοί, με τον Σούμπασιτς να πιάνει ένα πέναλτι και τον Φερνάντες να αστοχεί, για να γίνει από ήρωας… μοιραίος για τους Ρώσους. Το τελικό 3-4 στη διαδικασία «έγραψε» όπως και κόντρα στους Δανούς, ο Ράκιτιτς, χαρίζοντας την πρόκριση στην ομάδα του, που θα βρει πλέον απέναντί της στα ημιτελικά την Αγγλία.

Η Ρωσία μπήκε πιο δυνατά στο ματς και μόλις στο δεύτερο λεπτό, ο Τσερίσεφ προσπάθησε να «απειλήσει» την Κροατία, όμως το σουτ του μέσα από την αντίπαλη περιοχή, πέρασε άουτ.

Μετά το 10λεπτο όμως, η Κροατία πήρε τον έλεγχο του αγώνα και δημιούργησε την καλύτερη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο, με τον Ρέμπιτς αρχικά να σουτάρει και να κερίζει κόρνερ και στην συνέχεια, από την εκτέλεσή του να πιάνει μια κεφαλιά, στέλνοντας όμως τη μπάλα πάνω από τα δοκάρια στο 17′.

Rebic close range header is just over the bar #CroatiavsRussia #worldcup #CRO #RUS pic.twitter.com/6TZAlugpjx

Με το ρυθμό να έχει «πέσει» στη συνέχεια, φθάσαμε μέχρι το 31ο πρώτο λεπτό, όταν από μία ωραία επιθετική ανάπτυξη της Ρωσίας, ο Τσερίσεφ πέτυχε το… γκολ του τουρνουά. Με ένα απίστευτο σουτ αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή, ο επιθετικός της «αρκούδας» έστειλε τη μπάλα στο «παραθυράκι» του Σούμπασιτς για το 1-0.

Η Κροατία κατάφερε όμως να βρει την «απάντηση» πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, αφού σε μία γρήγορη αντεπίθεση, ο Μάντζουκιτς έκανε ιδανική σέντρα από τα αριστερά και ο Κράμαριτς βρέθηκε στην «καρδιά» της άμυνας για να τελειώσει υπέροχα τη φάση με το κεφάλι και να κάνει το 1-1 για την ομάδα του.

Η ισοπαλία ήταν και το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου, στο οποίο η Κροατία είχε την κατοχή της μπάλας, αλλά οι τελικές προσπάθειες όπως και τα γκολ, ήταν μοιρασμένα για τις δύο ομάδες.

Key stats:

Kramaric became the seventh different player to score a goal for Croatia at this World Cup

Only Harry Kane (6) has scored more goals than Cheryshev (4) at this World Cup so far

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 7, 2018