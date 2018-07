Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση ήταν μετά το παιχνίδι της Δανίας με την Κροατία, ο Κάσπερ Σμάιχελ, μη μπορώντας να ξεπεράσει ότι ακόμη και παρά την τρομερή του εμφάνιση στο ματς, η ομάδα του αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Ο τερματοφύλακας των Δανών ήταν εκπληκτικός στο συγκεκριμένο παιχνίδι και απέκρουσε τρία πέναλτι των Κροατών, με ένα εξ αυτών στο τέλος της παράτασης, όμως δεν κατάφερε να γίνει ο… ήρωας της χώρας του, αφού οι συμπαίκτες του σπατάλησαν τρεις εκτελέσεις στη διαδικασία των πέναλτι, με τον Σούμπασιτς να «κλέβει» τελικά τα φώτα της δημοσιότητας και την πρόκριση στα προκριματικά του Μουντιάλ 2018.

Ακόμη και αρκετές ώρες μετά το συμβάν, λοιπόν, ο Κάσπερ Σμάιχελ έδειξε ότι δεν έχει ξεπεράσει ό,τι συνέβη στο ματς, γράφοντας και σχετικό μήνυμα στο twitter. «Είναι δύσκολο να το δεχτείς. Είμαι σκασμένος τόσο που δεν χωράνε λόγια, αλλά είμαι τόσο περήφανος για αυτή την ομάδα», ανέφερε στο σχετικό σχόλιό του.

Tough to take. Gutted beyond words but so proud of this team! ❤️🇩🇰 pic.twitter.com/VuwEwBOqsY

— Kasper Schmeichel (@kschmeichel1) July 1, 2018