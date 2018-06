Στο παιχνίδι που θα έκρινε την πρόκριση από τον 8ο όμιλο του Μουντιάλ 2018, η Κολομβία μπορεί να μην ήταν καλύτερη από τη Σενεγάλη στο γήπεδο, κατάφερε όμως να πετύχει το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης που την έστειλε τελικά ως πρώτη, στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου της Ρωσίας.

Σε ένα κακό ποιοτικό ματς, οι δύο ομάδες έδειχναν ικανοποιημένες με την ισοπαλία, αφού η ήττα της Ιαπωνίας από την Πολωνία στο άλλο παιχνίδ, εξασφάλιζε και στους δύο την πρόκριση. Ο Γιέρι Μίνα όμως είχε διαφορετική άποψη και στην μοναδική ουσιαστικά ευκαιρία στο ματς, έστειλε με κεφαλιά τη μπάλα στα δίχτυα από εκτέλεση κόρνερ το 74ο λεπτό.

Έτσι, οι Κολομβιανοί έφθασαν τους 6 βαθμούς και ανέβηκαν στην ρπωτη θέση του 8ου ομίλου, με τη Σενεγάλη και την Ιαπωνία να ισοβαθμούν στη δεύτερη, αλλά τους «σαμουράι» να παίρνουν το «εισιτήριο» για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, χάρη στο fair play.

Πολύ επιφυλακτικά μπήκαν στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες, γνωρίζοντας ότι ένα γκολ μπορούσε να κάνει τη διαφορά για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Έτσι στα πρώτα λεπτά κυριάρχησαν περισσότερο τα σκληρά μαρκαρίσματα.

Η πρώτη ουσιαστικά ευκαιρία ήρθε στο 12ο λεπτό από μία στημένη φάση, αφού ο Κιντέρο εκτέλεσε εξαιρετικά ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή, με τον Εντιαγέ να αποκρούει δύσκολα σε κόρνερ.

Τα πάντα θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει πάντως στο 17ο λεπτό, αν δεν υπήρχε το VAR. Σε ένα τρομερό τάκλιν του Σάντσες μέσα στην περιοχή, ο διαιτητής σφύριξε πέναλτι για τη Σενεγάλη. Το VAR τον έσωσε όμως από το σφάλμα και έτσι το πέναλτι ακυρώθηκε σωστά, δικαιώνοντας του Κολομβιανούς.

It looked as if Senegal had earned a penalty but after VAR it has been rescinded. Play on. #SEN #COL #SENCOL #WorldCup #WorldCupRussia2018 #FifaWorldCup2018 pic.twitter.com/8P8ovjB7kC

Στη συνέχεια η Νιγηρία προσπάθησε να γίνει πιο απειλητική και έκανε τελικές με τον Μπαλντέ και τον Μουν, χωρίς να δυσκολέψει ιδιαίτερα πάντως τον Οσπίνα. Ουσιαστικά το πιο σημαντικό γεγονός μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, ήταν η απώλεια του Τζέιμς Ροντρίγκες για την Κολομβία, αφού σούπερ σταρ της ομάδας ένιωσε και πάλι ενοχλήσεις και έγινε αλλαγή στο 31ο λεπτό.

