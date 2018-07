Ο γλύπτης Jun Li από την επαρχία Shandong της Κίνας αφιέρωσε ώρες ολόκληρες πάνω από μερικά κουκούτσια ροδάκινων, δημιουργώντας μερικά απίστευτα γλυπτά, με στιγμές από ποδοσφαιρικούς αγώνες του Μουντιάλ 2018 και όχι μόνο.

Μετά από απίστευτη λεπτοδουλειά, ο κινέζος γλύπτης έχει καταφέρει να μετατρέψει τα κουκούτσια σε σχήμα νομισμάτων και μέσα σε αυτά έχει σκαλίσει ποδοσφαιριστές, αλλά και ολόκληρο γήπεδο από το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Mini World Cup moments! Sculptor Jun Li from Jining, Shandong province engraved six exciting moments on peach pits as big as coins. (Photo: VCG) pic.twitter.com/P8gr41WG71

#WorldCup2018 A “mini World Cup” just began in Shandong province! One sculptor carved the “mini version” World Cup on a peach pit. These cute guys attract so many people. pic.twitter.com/HVW5ab7hpr

— ShanghaiEye (@ShanghaiEye) July 2, 2018