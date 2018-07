Μουντιάλ 2018: Συγκλονίζει ο Καβάνι! «Ούτε παπούτσια, ούτε θέρμανση, μόνο… γκολ-παγωτό»

Λίγο πριν στείλει τους συμπατριώτες του στα «ουράνια» με τις δύο γκολάρες κόντρα στην Πορτογαλία για το Μουντιάλ του 2018, ο Έντισον Καβάνι φρόντισε να συγκινήσει και όλο τον κόσμο, με ένα απίστευτο γράμμα στον 9χρονο εαυτό του.

Ο Ουρουγουανός επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν γράφει στο «The Players Tribune» για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, αλλά και την ελευθερία που ένιωθε όταν έπαιζε στη βρωμιά, με μοναδικό στόχο να κερδίσει το έπαθλο του παγωτού, πετυχαίνοντας το τελευταίο γκολ.

"The Ice Cream Goal is something magical. The kid to score the last goal of the match gets an ice cream. It is a race against time to be the one to score that final goal."

Go grab some cookies 'n cream, @ECavaniOfficial. #WC32 https://t.co/uY3Fmu6juU

