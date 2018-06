Για μία ακόμη φορά, ο Μέσι φεύγει απογοητευμένος από το γήπεδο με τη φανέλα της Εθνικής Αργεντινής, με όλον τον κόσμο να είναι έτοιμος να τον «κατασπαράξει» για τη νέα αποτυχία της ομάδας του.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ ήταν κακός στο παιχνίδι με τη Γαλλία, παρότι ακόμη και έτσι έβγαλε μία ασίστ, στο γκολ του Αγουέρο στο τέλος, όμως μετά το τέλος του παιχνιδιού ήξερε και ο ίδιος ότι θα αντιμετωπίσει τη μήνη οπαδών και ΜΜΕ.

Yet again…

Just when #ARG needed him most…

Lionel Messi was nowhere to be seen.

🤷‍♂️https://t.co/iVwyJkQMlY pic.twitter.com/M39cF0KSDv

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) June 30, 2018