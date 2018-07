Μουντιάλ 2018: Το μήνυμα του Πελέ για τον εκπληκτικό Εμπαπέ!

“Αν ο Κιλιάν συνεχίσει να ισοφαρίζει τα ρεκόρ μου με αυτόν τον τρόπο, τότε θα πρέπει να ξεσκονίσω τα παπούτσια μου” δήλωσε με μήνυμά του στο twitter ο “μεγάλος” Πελέ, συγχαίροντας με τον… δικό του τρόπο τον Κιλιάν Εμπαπέ για όσα πέτυχε στο Μουντιάλ 2018.

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again… // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente… #WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p

Ο κατά πολλούς ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής όλων εποχών πόσταρε ακόμα: “Είναι ο δεύτερος νεότερος παίκτης που σημειώνει γκολ σε έναν τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου! Καλώς ήρθες στο κλαμπ Εμπαπέ: είναι ωραίο να έχεις λίγη συντροφιά”.

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe – it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian – é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B

— Pelé (@Pele) July 15, 2018