Στην Αγγλία έχουν πιστέψει πλέον το μότο τους «It’s coming home» («σ.σ. Έρχεται σπίτι») και πανηγύρισαν τη νίκη κόντρα στη Σουηδία, σαν να έχουν ήδη κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Τόσο στα δύο γκολ των Μαγκουάιρ και Ντέλε Άλι, όσο και μετά το σφύριγμα της λήξης που βρήκε τα «τρία λιοντάρια» στην 4άδα της διοργάνωσης, οι φίλοι των Άγγλων, δημιούργησαν μοναδικές εικόνες, αφού χιλιάδες οπαδοί σε όλη τη χώρα έκαναν σαν μικρά παιδιά.

Οι «τρελοί» πανηγυρισμοί των Άγγλων

Scenes at @BoxparkCroydon as England take the lead against Sweden! 😧🍻 #ENG pic.twitter.com/QcJEAB071c — Football Fans Podcast (@FFP_11) July 7, 2018