Μουντιάλ 2018: Βέλγιο – Αγγλία στον τελικό της… παρηγοριάς και του πρώτου σκόρερ

Βέλγιο και Αγγλία καλούνται να ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους, να ξεπεράσουν τον αποκλεισμό από τον τελικό του Μουντιάλ 2018 και να βρουν τη… διάθεση για τη «μάχη της τρίτης θέσης της διοργάνωσης.

Match Day! #BEL #ENG @BelRedDevils and @England will be looking to finish their #WorldCup campaigns in style today in Saint Petersburg 🙌 #BELENG pic.twitter.com/huxDqNoJvP

Σε περίπτωση νίκης, οι μεν «κόκκινοι διάβολοι» θα καταλάβουν την καλύτερη θέση τους μετά την τέταρτη το 1986. Για τα «τρία λιοντάρια» η τρίτη θέση θα είναι το καλύτερο πλασάρισμά τους μετά την κατάκτηση του τίτλου το 1966.

Ο μικρός τελικός είναι της… παρηγοριάς, αλλά στην προκειμένη περίπτωση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους Χάρι Κέιν και Ρομέλου Λοκάκου.Οι δυο επιθετικοί θέλουν να καταλάβουν τον τίτλο του πρώτου σκόρερ στο Μουντιάλ 2018, με τον επιθετικό της Τότεναμ να έχει πετύχει μέχρι στιγμής έξι γκολ και αυτόν της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τέσσερα.

Bronze is up for grabs in Saint Petersburg today🥉

Who will leave the #WorldCup after setting foot on the podium: #BEL or #ENG?

PREVIEW: We look ahead to #BELENG

👉https://t.co/IL2Ek3yzQU pic.twitter.com/HEyHnjj2JH

— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) July 14, 2018