Μία ισχυρή συνεργασία στον τομέα άμυνας και ασφάλειας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Η ΕFA Ventures και η GA Aviation Services συνεργάστηκαν για να παρέχουν υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης (MRO services) και αναβάθμισης ιπτάμενων μέσων. Περαιτέρω, θα συνεργαστούν με ομοειδείς εταιρείες από Ευρώπη και ΗΠΑ, εξυπηρετώντας ολοκληρωμένα διαφορετικές πλατφόρμες και ανάγκες για ελικόπτερα και αεροπλάνα.

Απώτερος στόχος, να τοποθετηθεί η Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη ως περιφερειακό hub για υπηρεσίες MRO και αναβαθμίσεις αεροσκαφών, όπως δηλώνουν οι κ. κ. Σταύρος Κουρλέτας, Διευθύνων Σύμβουλος της G.A. Aviation Services S.A., Νίκος Παπάτσας, Διευθύνων Σύμβουλος της EFA Ventures και Κρίστιαν Χατζημηνάς, Πρόεδρος του EFA GROUP.

Πρόθεση της EFA Ventures και της G.A. Aviation Services S.A. είναι να επικεντρωθεί η συνεργασία κυρίως στην παροχή MRO υπηρεσιών και αναβαθμίσεων ιπτάμενων μέσων με έμφαση στην περιοχή της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής – Βόρειας Αφρικής, υποστηρίζοντας παράλληλα τη συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση των μέσων των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι όροι της συμφωνίας

«Η G.A. Aviation Services S.A. μετά από τις εκτεταμένες επενδύσεις που έκανε στις εγκαταστάσεις της στο Κορωπί που εκτείνονται σε περισσότερα από 33.000 τ.μ. και στο Αεροδρόμιο Πάχης των Μέγαρων σε 1.700 τ.μ. υπόστεγο, και διαθέτοντας σύγχρονο εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση πολιτικών Αεροσκαφών εταιριών, όπως AIRBUS, BΕLL, LEONARDO & ROBINSON Helicopters καθώς και TEXTRON AVIATION (Cessna & Beechcraft), CIRRUS & DIAMOND Aircraft, είναι χαρούμενη που ξεκινά αυτή την πρωτοβουλία σε συνεργασία με την EFA Ventures. Πιστεύουμε ότι, μαζί με τους ήδη αναγνωρισμένους διεθνείς συνεργάτες μας, το παγκόσμιο δίκτυό τους και την εμπειρία της EFA VENTURES σε συναφή έργα, έχουμε τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη ως περιφερειακό hub για υπηρεσίες MRO και αναβαθμίσεις αεροσκαφών” δήλωσε ο κ. Στ. Κουρλέτας.

Από την πλευρά του ο κ. Παπάτσας δήλωσε ότι «Τα τελευταία χρόνια, η EFA Ventures εξελίσσεται από τεχνική, συμβουλευτική εταιρία βιομηχανικών συνεργασιών, σε systems και platforms integrator στον απαιτητικό κλάδο του Aerospace & Defense αναλαμβάνοντας την υλοποίηση αντίστοιχων έργων με έμφαση σε τεχνολογίες αιχμής. Η νέα συνεργασία με την G.A. Aviation Services S.A. ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις τρέχουσες δραστηριότητές μας και τη διεθνή εμπειρία μας σε βιομηχανικές συνεργασίες. Περαιτέρω, στη σημερινή εποχή, όπου η επαύξηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και ρόλων των υπαρχουσών πλατφορμών ιπτάμενων μέσων απαιτεί τη διασύνδεσή τους, με άλλα επιχειρησιακά επίγεια, εναέρια και θαλάσσια μέσα, καθώς και την αναβάθμιση των συναφών τεχνολογικών συστημάτων, η πρωτοβουλία αυτή ανοίγει νέους δρόμους και για τη SCYTALYS, εταιρία επίσης μέλος του EFA GROUP. Η σχεδίαση λογισμικού αναβάθμισης ιπτάμενων μέσων από τη SCYTALYS προσδίδει σαφή προστιθέμενη αξία στην πρωτοβουλία αυτή».

Αναφερόμενος στο θέμα της επέκτασης των δραστηριοτήτων του EFA Group o Πρόεδρος του EFA Group, κ. Κ. Χατζημηνάς τόνισε: «Εισπράττουμε κλίμα εμπιστοσύνης από τη διεθνή κοινότητα που μας δίνει την ώθηση να επεκτείνουμε τους ορίζοντές μας και να διαφοροποιήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας, δίνοντας έμφαση σε νέες κοιτίδες καινοτομίας και «κεφαλαιοποιώντας» την πολλών ετών διευρυμένη επιχειρηματική μας δραστηριότητα στον τομέα αυτό. Έχουμε ήδη αποδείξει τη δυναμική μας σε παγκόσμιο επίπεδο μέσω των διεθνών εξαγωγικών επιτυχιών όλων των εταιριών του EFA Group, ιδιαιτέρως της THEON SENSORS και της SCYTALYS. Πάντα υποστηρίζαμε την προστιθέμενη αξία και τις δυνατότητες της Ελλάδας στον κλάδο του engineering (best value for money). Αυτή η πρωτοβουλία αποδεικνύει τη φιλοδοξία μας να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε παγκόσμιο κόμβο στον τομέα του Aerospace & Defense».