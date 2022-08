Πολύ θετικά είναι τα σχόλια των διεθνών ΜΜΕ για το τέλος που πρόκειται να θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ενισχυμένο έλεγχο της ελληνικής οικονομίας, σηματοδοτώντας έτσι το τέλος της κρίσης χρέους.

Η εφημερίδα Financial Times κάνει ειδική αναφορά σε όλα τα στάδια της κρίσης χρέους στην Ελλάδα, από το 2010 και μετά δηλαδή, και τονίζει μεταξύ άλλων τις προβλέψεις για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Μετά το πιο πρόσφατο ταξίδι αξιωματούχων της ΕΕ στην Αθήνα τον Απρίλιο, η Επιτροπή σημείωσε ότι η οικονομική ανάπτυξη στη χώρα προβλέπεται να φτάσει στο 3,5% το 2022 και στο 3,1% το 2023, παρά την παρατεταμένη αβεβαιότητα λόγω της πανδημίας και το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας, αναφέρουν οι Financial Times.

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να θέσει τέλος στον ενισχυμένο έλεγχο της ελληνικής οικονομίας, σηματοδοτώντας το τέλος της κρίσης χρέους, η οποία προκλήθηκε από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική αναταραχή του 2008 που παραλίγο να ωθήσει τη χώρα να βγει από την ευρωζώνη.

Σε επιστολή του σήμερα προς τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, ο Επίτροπος Οικονομίας της ΕΕ Πάολο Τζεντιλόνι ανέφερε ότι η Ελλάδα έχει “εκπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των δεσμεύσεων πολιτικής” που ανέλαβε στο Eurogroup των 19 κρατών μελών της ευρωζώνης και “πέτυχε την αποτελεσματική εφαρμογή μεταρρυθμίσεων” παρά τον αντίκτυπο της Covid-19 και του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Χρήστος Σταϊκούρας έγραψε στο Twitter ότι η ανακοίνωση “σηματοδοτεί την επίτευξη ενός μεγάλου εθνικού στόχου για την Ελλάδα”.

