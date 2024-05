Hνωμένο Βασίλειο: Γιατί ο Σούνακ ελπίζει ότι τα πράγματα μπορούν μόνο να γίνουν καλύτερα για την οικονομία πριν τις εκλογές

Το να στέκεσαι στη βροχή και να πνίγεσαι από διαδηλωτές που έπαιζαν τον ύμνο της νίκης του Εργατικού Κόμματος του 1997 «Things Can Only Get Better» δεν θα ήταν το προτιμώμενο σκηνικό του Ρίσι Σούνακ (Rishi Sunak) για την ανακοίνωσή του που θα όριζε την ημερομηνία των επόμενων εκλογών στο Ηνωμένο Βασίλειο (22.05.24), σχολιάζει το Bloomberg. Το soundtrack, ωστόσο, ήταν εύστοχο.

Ο πρωθυπουργός, Σουνακ, στο Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει τη μάχη της προεκλογικής εκστρατείας τις επόμενες έξι εβδομάδες με την πεποίθηση ότι η οικονομία θα ανακάμψει περαιτέρω. Ο ηγέτης των Εργατικών Kερ Στάρμερ (Keir Starmer) θα αντιτείνει ότι η επόμενη κυβέρνηση, την οποία το κόμμα του είναι το ξεκάθαρο φαβορί να σχηματίσει, αντιμετωπίζει τη χειρότερη οικονομική κληρονομιά από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Σούνακ έπαιξε το στοίχημα να προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 4 Ιουλίου, όταν πολλοί στο Συντηρητικό Κόμμα του υπολόγιζαν ακόμη ότι θα είχαν μήνες για να προετοιμαστούν. Ωστόσο, η μάχη που έχουμε μπροστά μας είναι η ίδια, όποια και αν είναι η χρονική στιγμή: η πορεία της ανάπτυξης και του βιοτικού επιπέδου σε σχέση με το πού βρίσκεται η οικονομία αυτή τη στιγμή.

Ο άνεμος έχει αρχίσει να γεμίζει τα πανιά της Βρετανίας. Η περσινή ήπια ύφεση έχει τελειώσει, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξάνεται έντονα και ο πληθωρισμός βρίσκεται περίπου στο στόχο της κεντρικής τράπεζας για 2%. Για το εκλογικό σώμα, η ανεργία είναι χαμηλή, οι μισθοί ξεπερνούν τον πληθωρισμό εδώ και 10 μήνες και οι εργαζόμενοι αισθάνονται το όφελος από τις φοροελαφρύνσεις ύψους 20 δισεκατομμυρίων λιρών (25 δισεκατομμυρίων δολαρίων). Την Τετάρτη, ο Σουνάκ δήλωσε ότι ο πληθωρισμός «επέστρεψε στο φυσιολογικό» και ότι «έρχονται καλύτερες μέρες».

Η απάντηση των Εργατικών είναι ότι ενώ οι πραγματικοί μισθοί αυξάνονται, παραμένουν χαμηλότεροι από ό,τι πριν από την οικονομική κρίση, πράγμα που σημαίνει ότι τα πακέτα μισθών αγοράζουν λιγότερα από ό,τι το 2007. Οι τιμές είναι σχεδόν 25% υψηλότερες από ό,τι πριν από την πανδημία του κοροναϊού και το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι κατά 0,7% ασθενέστερο από ό,τι πριν από ένα χρόνο.

Επιπλέον, για ένα Συντηρητικό Κόμμα που συνήθιζε να κατακεραυνώνει τους Εργατικούς επειδή έπαιρναν τα χρήματα των πολιτών, η φορολογική επιβάρυνση βρίσκεται σε πορεία προς το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 70 ετών, παρά το φορολογικό δώρο του καγκελάριου Τζέρεμι Χαντ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Χαντ αναγνώρισε ότι το βιοτικό επίπεδο έχει μειωθεί από τις τελευταίες εκλογές του 2019, όταν ο πρώην ηγέτης Μπόρις Τζόνσον θριάμβευσε με την υπόσχεσή του να «γίνει το Brexit» και να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Οι Συντηρητικοί προσπαθούν να αναπτύξουν δυναμική με βάση αυτά τα τελευταία οικονομικά στοιχεία για να προσπαθήσουν να χτίσουν μια υπόθεση», δήλωσε η Κέητ Ντόμετ (Kate Dommett), καθηγήτρια ψηφιακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Sheffield. «Αλλά θα είναι μια πραγματική πρόκληση».