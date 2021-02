ICC Women Hellas: Η νέα πρωτοβουλία για την ανάδειξη των Ελληνικών Startups με ιδρυτικά μέλη γυναίκες επιχειρηματίες

Το ICC Women Hellas, η πρωτοβουλία στήριξης και ενδυνάμωσης του Ελληνικού παραρτήματος του International Chamber of Commerce ανταποκρινόμενο στην περιορισμένη παρουσία της Ελληνίδας στην καινοτόμο νεοφυή επιχειρηματικότητα (startups), προχώρησε στην ίδρυση του Female Founders’ Startups Cluster.

Σκοπός του Cluster είναι η ανάδειξη των Ελληνικών Startups με ιδρυτικά μέλη γυναίκες επιχειρηματίες, διαμορφώνοντας παράλληλα το πρώτο οικοσύστημα στην Ελλάδα από female business angels. Με γνώμονα τη διεθνή εμπειρία, τη στήριξη των μελών του ICC Women Hellas, το ευρύτατο Ελληνικό και διεθνές δικτύο Venture Capitalists και angel investors, αλλά και το πρόσφορο έδaφος που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στο Ελληνικό καινοτόμο επιχειρηματικό γίγνεσθαι το Female Founders’ Startups Cluster έχει ετοιμάσει τις πρώτες του δράσεις για το 2021, μεταξύ των οποίων ο πρώτος διαγωνισμός νεοφυείς επιχειρηματικότητας με ιδρυτικά μέλη γυναίκες, Female Founders’ Startups Competition.

Για το Female Founders’ Startups Cluster το όραμα είναι ένα: more startups, more women, more growth!!