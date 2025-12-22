Οικονομία

ΑΑΔΕ: «Λουκέτο» και πρόστιμο 20.000 ευρώ σε κλαμπ στον Κεραμεικό για φοροδιαφυγή

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ, ενώ αποφασίστηκε και η σφράγισή της για 48 ώρες
iStock
iStock

Ακόμη μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε μεγάλο και γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αττικής εντοπίστηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Η επιχείρηση, που βρίσκεται στην περιοχή του Κεραμεικού, ελέγχθηκε στο πλαίσιο της δράσης «Πυρετός το Σαββατόβραδο».

Συγκεκριμένα, κατά τον έλεγχο της ΑΑΔΕ διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις φοροδιαφυγής, καθώς τα POS του καταστήματος δεν ήταν διασυνδεδεμένα με τις ταμειακές μηχανές, ενώ σε διάστημα μόλις 20 λεπτών -χρονικό διάστημα κατά το οποίο βρίσκονταν στον χώρο οι ελεγκτές- δεν είχαν εκδοθεί εισιτήρια εισόδου για 35 πελάτες.

Στην επιχείρηση επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ, ενώ αποφασίστηκε και η σφράγισή της για 48 ώρες.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη εκτενής έλεγχος των βιβλίων της, προκειμένου να αξιολογηθεί συνολικά η φορολογική της συμμόρφωση.

