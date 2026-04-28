Άλμα στις τιμές του πετρελαίου: Αφήνει πίσω τα 110 δολάρια το Brent και οδεύει σε νέα υψηλά

Υπάρχει μια σημαντική διαφορά 30-50 δολαρίων ανά βαρέλι μεταξύ των φυσικών τιμών και των τιμών των συμβολαίων
Flames come out of a chimney at TotalEnergies refining and petrochemicals platform in the port of Antwerp, Belgium April 9, 2026. REUTERS/Yves Herman
Το 5% άγγιξε η άνοδος των τιμών στο αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI ενώ το Brent ενισχύεται σε ποσοστό σχεδόν 4% καθώς η αγωνία των επενδυτών κορυφώνεται για τα τεκταινόμενα στον πόλεμο.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent διαπραγματεύονται κοντά στα 112 δολάρια το βαρέλι στις συναλλαγές της Τρίτης (28.4.2026) διευρύνοντας τα κέρδη τους για έβδομη συνεχόμενη συνεδρίαση και φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο περίπου ενός μήνα, μετά το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για το τέλος του πολέμου στο Ιράν.

Η πραγματική τιμή του φυσικού αργού πετρελαίου Brent (physical market) έχει ξεπεράσει τα 150 δολάρια ανά βαρέλι για κάποιους αγοραστές, λόγω σοβαρών ελλείψεων που σημειώνονται στην προσφορά. Υπάρχει μια σημαντική διαφορά 30-50 δολαρίων ανά βαρέλι μεταξύ των φυσικών τιμών και των τιμών των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης

Την ίδια ώρα τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού διαπραγματεύονται σε τιμές πάνω από τα 100-101 δολάρια το βαρέλι.

Οι επενδυτές αγωνιούν για την απάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ στην τελευταία πρόταση του Ιράν για τερματισμό της σύγκρουσης και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, αναφορές υποδηλώνουν ότι ο Τραμπ είναι δυσαρεστημένος με την προσφορά, καθώς το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης παραμένει βασικό σημείο τριβής στις διαπραγματεύσεις. Παρόλο που η κατάπαυση του πυρός ισχύει σε μεγάλο βαθμό από τις αρχές Απριλίου, οι κινήσεις Ιράν και ΗΠΑ έχουν διακόψει τη ναυσιπλοϊα μέσω των Στενών του Ορμούζ ενισχύοντας τις ανησυχίες για διακοπές στην προσφορά πετρελαίου, LNG και μιας σειράς πρώτων υλών που παράγονται από τις χώρες του κόλπου.

Στην ένατη εβδομάδα πολέμου οι τιμές της ενέργειας κινούνται σε τροχιά απότομης ανόδου ενισχύοντας τους φόβους για το μέλλον. Εξάλλου, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προειδοποιήσει για ένα πιθανό άνευ προηγουμένου σοκ στην προσφορά, παράλληλα με τους αυξανόμενους κινδύνους επιβράδυνσης της παγκόσμιας ζήτησης.

Αγορές
