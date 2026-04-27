Ανέκαμψε το Bitcoin τον Απρίλιο – Ισχυρά κέρδη μετά τη «βουτιά» του Φεβρουαρίου λόγω του πολέμου στο Ιράν

Το Bitcoin, αν και καταγράφει πτώση στις συναλλαγές της Δευτέρας (27.4.2026), κλείνει τον Απρίλιο πλησιάζοντας στην πρώτη μηνιαία διψήφια άνοδο από τον Μάϊο του 2025.

Με φόντο τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στον Ιράν, το Bitcoin καταγράφει έντονες διακυμάνσεις διολισθαίνοντας στην αρχή της εβδομάδας ελαφρώς κάτω από τα 78.000 δολάρια έχοντας νωρίτερα αναρριχηθεί μια ανάσα από τα 79.500 δολάρια, που είναι το υψηλότερο επίπεδο από τις 31 Ιανουαρίου, όταν το δημοφιλές κρυπτονόμισμα είχε σημειώσει άνοδο πάνω από τα 80.000 δολάρια.

Το πρωί της Δευτέρας το Bitcoin σημειώνει μηνιαία άνοδο πάνω από 12% συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα. Μετά το ιστορικό υψηλό του το φθινόπωρο του 2025, όταν έφτασε τα 126.000 δολάρια, τον Ιανουάριο του 2026 κινήθηκε μεταξύ 60.000 και 67.000 δολαρίων για να αρχίσει να ανεβαίνει πάλι από τον Μάρτιο.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Bloomberg, το Bitcoin κινείται σταδιακά ξανά προς το όριο των 80.000 δολαρίων στις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς ενισχύεται η ζήτηση από θεσμικούς επενδυτές. Το ψηφιακό νόμισμα έφτασε να καταγράφει άνοδο 16% μέσα στον Απρίλιο, γεγονός που το φέρνει κοντά στην πρώτη μηνιαία διψήφια άνοδό του από τον Μάιο του 2025.

Ενδεικτικό είναι πως η Strategy, εταιρεία με ηγετική παρουσία και σημαντική έκθεση στην αγορά κρυπτονομισμάτων έχει αγοράσει Bitcoin αξίας 3,9 δισ. δολαρίων μέσα στον μήνα, προβαίνοντας στη μεγαλύτερη μηνιαία αγορά των τελευταίων δώδεκα μηνών.

Μετά την πτώση των crypto κάποιοι επενδυτές είδαν ευκαιρία. Ας σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο, το Bitcoin είχε υποχωρήσει κατά περίπου 20%, λόγω της έναρξης του πολέμου στο Ιράν.

Την ίδια στιγμή, ανακάμπτει τον Απρίλιο και η ζήτηση ETFs του Bitcoin που είναι εισηγμένα στις ΗΠΑ (χρηματιστηριακά funds που αγοράζουν και κρατούν πραγματικό Bitcoin και μετά εκδίδουν μετοχές που μπορεί να αγοράσει κάποιος από χρηματιστή).

Οι καθαρές εισροές για τον μήνα Απρίλιο έχουν φτάσει περίπου τα 2,5 δισ. δολάρια, με την επίδοση αυτή να οδεύει προς το να ξεπεράσει κατά πολύ τα επίπεδα του Μαρτίου.