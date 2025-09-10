Φωτιά στις τιμές του πετρελαίου από τις απειλές Τραμπ για δασμούς στους αγοραστές του ρωσικού πετρελαίου και την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα

Για τρίτη συνεδρίαση ανέβηκαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τις τελευταίες απειλές του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για δασμολογικούς περιορισμούς στους Ρώσους αγοραστές αργού και τις πιθανές επιπτώσεις από την επίθεση του Ισραήλ στη Ντόχα που στόχευε την ηγεσία της Χαμάς, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το Brent αυξήθηκε προς τα 67 δολάρια το βαρέλι αφού έκλεισε με 0,6% υψηλότερα την Τρίτη, ενώ το West Texas Intermediate διαπραγματεύτηκε κοντά στα 63 δολάρια. Ο Τραμπ δήλωσε στους αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι είναι πρόθυμος να επιβάλει νέους δασμούς στην Ινδία και την Κίνα σε μια προσπάθεια να πείσει τη Ρωσία να διαπραγματευτεί με την Ουκρανία – αλλά μόνο εάν το κάνουν και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η πρόταση αποτέλεσε πρόκληση, δεδομένου ότι κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, έχουν μπλοκάρει αυστηρότερες κυρώσεις της ΕΕ που στοχεύουν τη ρωσική ενέργεια. Οι ΗΠΑ έπληξαν την Ινδία με δασμούς για το εμπόριο πετρελαίου της με τη Μόσχα, αλλά μέχρι στιγμής έχουν γλιτώσει την Κίνα. Ο Τραμπ έχει επίσης ξεπεράσει αρκετές αυτοεπιβαλλόμενες προθεσμίες που σχετίζονται με τη Ρωσία.

Oι απειλές Τραμπ

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι είναι πρόθυμος να επιβάλει νέους, σαρωτικούς δασμούς στην Ινδία και την Κίνα για να ωθήσει τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Ουκρανία — αλλά μόνο εάν το πράξουν και τα κράτη της ΕΕ.

Ο Τραμπ έκανε το αίτημα όταν τηλεφώνησε σε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους των ΗΠΑ και της ΕΕ στην Ουάσινγκτον. Οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να αντιγράψουν τους δασμούς που επιβλήθηκαν από την Ευρώπη σε οποιαδήποτε από τις δύο χώρες.

Η πρόταση αποτελούσε πρόκληση, δεδομένου ότι πολλά έθνη, συμπεριλαμβανομένης της Ουγγαρίας, έχουν μπλοκάρει στο παρελθόν αυστηρότερες κυρώσεις της ΕΕ που στοχεύουν στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Τέτοια μέτρα θα απαιτούσαν την υποστήριξη όλων των κρατών μελών.

Άλλα πιθανά μέτρα που συζητήθηκαν από αξιωματούχους των ΗΠΑ και της ΕΕ περιλαμβάνουν περαιτέρω κυρώσεις στον σκιώδη στόλο πετρελαιοφόρων της Ρωσίας, καθώς και περιορισμούς στις τράπεζες, τον χρηματοπιστωτικό τομέα και τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, σύμφωνα με τα ίδια τα άτομα.

Η πρόταση του Τραμπ, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από τους Financial Times, έρχεται μετά την παρέλευση της προθεσμίας που έθεσε ο Πούτιν για διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να υπάρχει ένδειξη ότι ο Ρώσος ηγέτης, ο οποίος συναντήθηκε με τον Τραμπ στα τέλη του περασμένου μήνα στην Αλάσκα, ενδιαφερόταν πραγματικά να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες πρόσωπο με πρόσωπο.

Αντίθετα, η Μόσχα έχει εντείνει την εκστρατεία βομβαρδισμού της Ουκρανίας. Οποιαδήποτε δράση των ΗΠΑ θα εξαρτηθεί τελικά από τον Τραμπ, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να τιμωρήσει άμεσα τη Ρωσία, παρά το γεγονός ότι ξεπέρασε αρκετές αυτοεπιβαλλόμενες προθεσμίες και τη συνεχιζόμενη απροθυμία του Πούτιν να διαπραγματευτεί τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει ήδη διπλασιάσει τους δασμούς στην Ινδία στο 50% για τις συνεχιζόμενες αγορές ρωσικού πετρελαίου.

Αργότερα χθες, ο Τραμπ έγραψε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ΗΠΑ και η Ινδία συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την αντιμετώπιση των εμπορικών τους εμποδίων και εξέφρασε αισιοδοξία ότι οι δύο θα καταλήξουν σε συμφωνία για την επίλυση της διαμάχης τους. Είπε επίσης ότι ανυπομονεί να «μιλήσει με τον καλό μου φίλο» τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι τις επόμενες εβδομάδες. Η δασμολογική πρόταση του Τραμπ έρχεται σε αντίθεση με τον πιο ήπιο τόνο που έχει υιοθετήσει τους τελευταίους μήνες απέναντι στην Κίνα, στο πλαίσιο των προφανών προσπαθειών του να εξασφαλίσει μια σύνοδο κορυφής με τον Πρόεδρο Xi Jinping και μια εμπορική συμφωνία με τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο. Τον περασμένο μήνα, παρέτεινε την αναστολή των υψηλότερων δασμών στα κινεζικά προϊόντα μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, μια κίνηση που σταθεροποίησε τους εμπορικούς δεσμούς.

Ο Σι πιθανότατα θα προβεί σε αντίποινα σε οποιαδήποτε κλιμάκωση. Οι κινεζικές εξαγωγές έχουν δείξει ανθεκτικότητα παρά τον δασμό 55% στις αποστολές προς τις ΗΠΑ, υποδεικνύοντας ότι το Πεκίνο έχει περιθώριο να αντέξει περισσότερο πόνο. Για τον Τραμπ, η επιστροφή σε κινήσεις ανταπόκρισης θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει την προμήθεια σπάνιων γαιών της Κίνας, οι οποίες είναι κρίσιμες για την αμερικανική κατασκευή όλων των ειδών, από κινητά τηλέφωνα μέχρι πυραύλους.

Ένα τέτοιο σενάριο θα έθετε επίσης σε κίνδυνο οποιαδήποτε συνάντηση μεταξύ του Τραμπ και του κορυφαίου ηγέτη της Κίνας που προσπαθούν να κανονίσουν και τα δύο έθνη και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ήδη τον επόμενο μήνα στο περιθώριο μιας σημαντικής συνόδου κορυφής στη Νότια Κορέα.

Η αντιπροσωπεία αξιωματούχων της ΕΕ επισκέπτεται την Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα για να συναντηθεί με Αμερικανούς ομολόγους της και να συζητήσει τις δυνατότητες κοινής δράσης για να πιέσει τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της κατά της Ουκρανίας και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το Κίεβο.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Γιούλια Σβιριντένκο, η οποία συμμετείχε επίσης στις συζητήσεις, δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι προέτρεψε τους εταίρους του Κιέβου να στοχεύσουν τον σκιώδη στόλο, τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες, τα διυλιστήρια, τους εμπόρους και άλλους παράγοντες που την διευκολύνουν.

Οι συζητήσεις πραγματοποιούνται καθώς η ΕΕ συζητά το περιεχόμενο ενός 19ου πακέτου κυρώσεων, ανέφερε νωρίτερα το Bloomberg.

Η Μόσχα βρίσκεται ήδη υπό την επήρεια κυρώσεων τόσο από τις ΗΠΑ όσο και από την Ευρώπη, αλλά έχει καταφέρει να αποφύγει μέρος των επιπτώσεών τους προμηθεύοντας περιορισμένα είδη από την Κίνα και άλλες τρίτες χώρες, καθώς και βρίσκοντας πελάτες για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της στο Πεκίνο, την Ινδία και αλλού.

Όμως, καθώς η ρωσική οικονομία δείχνει αυξανόμενα σημάδια πίεσης, τα μέτρα που στοχεύουν σε αυτές τις προμήθειες και τις πηγές ζωτικών εσόδων πιθανότατα θα αυξήσουν την πίεση στην πολεμική μηχανή και τα οικονομικά της Μόσχας.