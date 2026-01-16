Γιατί οι ευρωπαϊκές τεχνολογικές μετοχές υπεραποδίδουν έναντι των αμερικανικών

Μια εντυπωσιακή ανατροπή καταγράφεται φέτος στις αγορές, με τις ευρωπαϊκές μετοχές να υπεραποδίδουν έναντι των αμερικανικών και τον τεχνολογικό κλάδο να ηγείται του ράλι. Σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, όπου ο κλάδος τεχνολογίας του S&P 500 κινείται σχεδόν στάσιμα, η Ευρώπη βλέπει τη δυναμική να επιταχύνεται.

Ο κλάδος τεχνολογίας του δείκτη Stoxx Europe 600 ήταν ο κορυφαίος σε απόδοση τον Ιανουάριο, με άνοδο περίπου 10%. Κομβικό ρόλο στην εξέλιξη των μετοχών στις αγορές παίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξοπλισμού κατασκευής τσιπ, που βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας αλυσίδας ημιαγωγών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι «βαριές» μετοχές που οδηγούν το ράλι

Σύμφωνα με το Bloomberg, ένας βασικός λόγος για τον οποίο η ευρωπαϊκή τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο των επενδυτών είναι η μεγάλη έκθεσή της σε επώνυμες εταιρείες εξοπλισμού τσιπ. Οι ASML Holding NV, ASM International NV και BE Semiconductor Industries NV αποτελούν σχεδόν το 40% του δείκτη τεχνολογίας Stoxx 600 και ευθύνονται για σχεδόν το 90% της ανοδικής πορείας του κλάδου την Πρωτοχρονιά.

«Καταλύτης» για το ράλι αποτέλεσαν οι αισιόδοξες προβλέψεις της Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), του μεγαλύτερου κατασκευαστή τσιπ στον κόσμο. Η εταιρεία εκτιμά αύξηση των κεφαλαιακών δαπανών κατά περίπου 30% το 2026, καθώς επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα σε Ταϊβάν και ΗΠΑ, ενώ προαναγγέλλει «σημαντική» άνοδο των επενδύσεων και τα επόμενα τρία χρόνια.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ξεκάθαρα θετική για τους Ευρωπαίους προμηθευτές εξοπλισμού. Όπως σημειώνει ο αναλυτής της Citigroup, Άντριου Γκάρντινερ, η ισχυρή ζήτηση για εργαλεία κατασκευής τσιπ είναι πιθανό να διατηρηθεί και πέρα από το τρέχον έτος, καθώς νέα εργοστάσια μπαίνουν σε λειτουργία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αλλαγή στο επενδυτικό κλίμα μετά την «έκρηξη» του ChatGPT

Ενδεικτικό του κλίματος είναι ότι η Morgan Stanley αύξησε την τιμή – στόχο της ASML στα 1.400 ευρώ, από τις υψηλότερες στη Wall Street, επικαλούμενη ισχυρές παραγγελίες στα επόμενα δύο έως τρία τρίμηνα και επιτάχυνση της ανάπτυξης το 2027.

Πρόκειται για σαφή αλλαγή τάσης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Από την «έκρηξη» του ChatGPT στις αρχές του 2023, οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξοπλισμού είχαν υποαποδώσει έναντι του δείκτη Philadelphia Semiconductor, καθώς οι επενδυτές προτιμούσαν κατασκευαστές τσιπ που ωφελούνται άμεσα από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Nvidia και η Broadcom.

Το κλίμα άρχισε να μεταστρέφεται στα τέλη του 2025, όταν έγινε σαφές ότι η ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης είναι τόσο ισχυρή που αναγκάζει τους κατασκευαστές να παραγγέλνουν περισσότερο εξοπλισμό. Τον Δεκέμβριο, η Micron Technology είχε δηλώσει ότι κάνει «ό,τι μπορεί» για να αυξήσει τη βραχυπρόθεσμη παραγωγική της ικανότητα.

Παρά τις ανησυχίες για περιορισμένο φυσικό χώρο στα εργοστάσια και τις ήδη αυξημένες αποτιμήσεις, οι προβλέψεις της TSMC για τις κεφαλαιακές δαπάνες ξεπέρασαν τις προσδοκίες και καθησύχασαν την αγορά. Όπως εκτιμά ο Ken Hui της Bakewell Alpha Fund, και άλλοι παίκτες – μεταξύ αυτών η Intel – ενδέχεται να ακολουθήσουν με αυξημένα επενδυτικά πλάνα.

Άνοδο για «παραδοσιακούς» κατασκευαστές τσιπ στο 10% το 2026

Το ευρωπαϊκό τεχνολογικό ράλι επεκτείνεται και σε πιο παραδοσιακούς κατασκευαστές τσιπ. Οι Infineon Technologies AG και STMicroelectronics NV καταγράφουν άνοδο κοντά στο 10% στις αρχές του 2026, καθώς ενισχύονται οι προσδοκίες για ανάκαμψη της ζήτησης σε αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανία.

Σύμφωνα με αναλυτές της JPMorgan Chase & Co., το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται μόνο στα «καθαρά» plays της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επεκτείνεται και σε κυκλικές μετοχές που είχαν μείνει πίσω – ένα σήμα ότι το ευρωπαϊκό τεχνολογικό comeback μπορεί να έχει ακόμη δρόμο μπροστά του.