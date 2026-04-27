Η STOXX αναβάθμισε την Ελλάδα σε ανεπτυγμένη αγορά – Ακολούθησε τις αποφάσεις των οίκων S&P, Dow Jones, FTSE Russell και MSCI

Ο οίκος STOXX αναβαθμίσει την Ελλάδα σε καθεστώς Ανεπτυγμένης Αγοράς (Developed Market), μια κίνηση που όπως ανακοίνωσε η Euronext Athens σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για την ελληνική κεφαλαιαγορά και επιβεβαιώνει την ουσιαστική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια.

Η αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου θα τεθεί σε ισχύ στις 21 Σεπτεμβρίου 2026, μια εξέλιξη που αναδεικνύει τον οίκο STOXX ως τον τελευταίο μεγάλο διεθνή πάροχο δεικτών που αναγνωρίζει την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά, μετά τις προηγούμενες ανάλογες αποφάσεις των οίκων S&P, Dow Jones, FTSE Russell and MSCI.

Η απόφαση αυτή αντανακλά τη διαρκή ενίσχυση της ποιότητας, της ρευστότητας και της ελκυστικότητας της ελληνικής κεφαλαιαγοράς προς τους διεθνείς επενδυτές, καθώς και τη συνολική ανάκαμψη και ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Η αναβάθμιση σε καθεστώς ανεπτυγμένης αγοράς αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την προβολή της ελληνικής αγοράς στη διεθνή επενδυτική κοινότητα και να υποστηρίξει την προσέλκυση ευρύτερων θεσμικών κεφαλαίων.

Σημειώνεται ότι το μοντέλο κατάταξης του STOXX αξιολογεί επτά κριτήρια, μεταξύ των οποίων μακροοικονομικά στοιχεία, κεφαλαιοποίηση αγοράς, ρευστότητα, ελευθερία μετατροπής νομίσματος, περιορισμοί στις κεφαλαιακές ροές, περιορισμοί ξένων επενδύσεων και δείκτη διακυβέρνησης που βασίζεται σε πολιτική σταθερότητα, έλεγχο διαφθοράς και ποιότητα κανονιστικού πλαισίου.

Ο Γιάννος Κοντόπουλος, CEO της Euronext Athens δήλωσε σχετικά: «Η απόφαση του οίκου STOXX να αναβαθμίσει την Ελλάδα σε Ανεπτυγμένη Αγορά αποτελεί μια ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στην πρόοδο της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της ελληνικής οικονομίας. Πλέον, όλοι οι μεγάλοι διεθνείς πάροχοι δεικτών αναγνωρίζουν την Ελλάδα ως Ανεπτυγμένη Αγορά. Πρόκειται για μια εξέλιξη με ισχυρό συμβολικό αλλά και ουσιαστικό αποτύπωμα, που αντανακλά χρόνια μεταρρυθμίσεων, βελτίωσης της ποιότητας της αγοράς και ενίσχυσης της επενδυτικής εμπιστοσύνης. Ως μέλος του Ομίλου Euronext, η Euronext Athens έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή τη δυναμική, να ενισχύσει περαιτέρω τη ρευστότητα, να προσελκύσει νέα κεφάλαια και να στηρίξει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων».