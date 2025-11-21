Κάτω από 85.000 δολάρια η αξία του Bitcoin

Συνεχίζεται η πτώση στις αγορές κρυπτονομισμάτων. Το πρωί της Παρασκευής (21.11.2025), η τιμή του Bitcoin έπεσε σημαντικά κάτω από το σημαντικό όριο των 85.000 δολαρίων.

Κατά διαστήματα, η τιμή του Bitcoin έφτασε τα 82.082 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας συναλλαγών Coinmarketcap. Αυτό αντιστοιχεί σε πτώση άνω του 10% σε σχέση με την προηγούμενη ημέρα.

Έτσι, το μεγαλύτερο ψηφιακό νόμισμα σημείωσε το χαμηλότερο επίπεδο από τη μεγάλη πτώση των τιμών τον Απρίλιο του 2025. Το Ether, το νούμερο δύο στην αγορά κρυπτονομισμάτων, έχασε επίσης πάνω από 10% την Παρασκευή και σημείωσε τιμή κάτω από 2.700 δολάρια.

Εδώ και εβδομάδες, τα κρυπτονομίσματα σημειώνουν μεγάλες απώλειες. Το Bitcoin έχει χάσει 33% σε σύγκριση με το πρόσφατο ρεκόρ υψηλής τιμής στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Handelsblatt.