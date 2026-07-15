Κάτω από τις 2.500 μονάδες το ΧΑ με πιέσεις από την CrediaBank – Μικτές τάσεις στην Ευρώπη, ήπια άνοδος στη Wall Street

Πτωτικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (15.7.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τις 2.500 μονάδες, εν μέσω υποτονικού κλίματος των ευρωπαϊκών αγορών λόγω αυξημένης ανησυχίας για την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της CrediaBank (-10,83%), μετά την διάθεση από τη Thrivest συνολικά 333,3 εκατ. μετοχών, που αντιστοιχούν στο 16,7% του μετοχικού κεφαλαίου σε τιμή με discount 17,43% σε σχέση με τη χθεσινό κλείσιμο. Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσω 11 πακέτων στη τιμή 0,90 ευρώ, συνολικής αξίας 300 εκατ. ευρώ.

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O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.485,75 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,89%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.474,02 μονάδες (-1,35%) και υψηλότερη τιμή στις 2.511,61 μονάδες (+0,14%). Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,92%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,96%. Ο τραπεζικός δείκτης που δέχθηκε τις περισσότερες πιέσεις έπεσε στις 2.782,97 μονάδες με -2,25%.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με μικτά πρόσημα σήμερα, καθώς οι επενδυτές ήλπιζαν ότι τα εταιρικά αποτελέσματα αυτή τη βδομάδα θα στρέψουν την προσοχή μακριά από την γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε οριακή άνοδο 0,22% στο κλείσιμο της αγοράς. Ο FTSE 100 στο χρηματιστήριο του Λονδίνου έκλεισε με +0,1%. Ο DAX στη Φρανκφούρτη έκλεισε αρνητικά στο -0,40% ενώ ο γαλλικός CAC κινήθηκε θετικά στο +0,33%. Ο FTSE MIB στο Μιλάνο έκλεισε 0,68% χαμηλότερα όπως και ο ισπανικός IBEX 35 στο -0,33%.

Στη Wall Street, οι αμερικανικοί δείκτες κινούνται ανοδικά, με τις εταιρείες κατασκευής μικροτσίπ να καταγράφουν απώλειες, καθώς οι επενδυτές αφομοίωναν νέα στοιχεία που δείχνουν ότι ο πληθωρισμός επιβραδύνεται. Ο S&P 500 σημειώνει άνοδο 0,10% στις 20:30 ώρα Ελλάδος, και ο Nasdaq 0,24%. Ο βιομηχανικός Dow Jones σημειώνει άνοδο 0,1%.

Οι μετοχές της Micron Technology σημείωσαν πτώση 9%, η Intel και η Advanced Micro Devices σημείωσαν πτώση 7% και 6%, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι μετοχές των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας ξεχώρισαν. Συγκεκριμένα, η Amazon, η Apple, η Microsoft και η Alphabet σημεώνουν άνοδο περίπου 3%. Η BlackRock είναι επίσης από τις κερδισμένες εταιρείες, με τις μετοχές της να σημειώνουν άνοδο 7%, αφού η εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων ανακοίνωσε τριμηνιαία αποτελέσματα καλύτερα από τα αναμενόμενα.