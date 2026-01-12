Moody’s: Πάνω από 3 τρισ. δολάρια σε επενδύσεις για data centers λόγω AI και cloud το 2030

Περισσότερα από 3 τρισ. δολάρια, σύμφωνα με τη Moody’s, αναμένεται να κατευθυνθούν σε επενδύσεις που συνδέονται με κέντρα δεδομένων την επόμενη πενταετία, καθώς η παγκόσμια «έκρηξη» της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud computing εντείνει τις ανάγκες για υπολογιστική ισχύ και υποδομές.

Σύμφωνα με έκθεση της Moody’s Ratings, που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα (12.1.25), τα κεφάλαια αυτά θα απαιτήσουν τη στήριξη πολλαπλών τομέων των πιστωτικών αγορών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν, καθώς προορίζονται για επενδύσεις που θα στηρίξουν την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (AI) και του cloud computing. Οι επενδύσεις αφορούν διακομιστές, υπολογιστικό εξοπλισμό, εγκαταστάσεις κέντρων δεδομένων (data centers), αλλά και νέες ενεργειακές υποδομές.

Μεγάλο μέρος των κεφαλαίων αναμένεται να προέλθει απευθείας από τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες βρίσκονται αντιμέτωπες με ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση. Έξι αμερικανικές εταιρείες υπερκλίμακας — Microsoft, Amazon, Alphabet, Oracle, Meta Platforms και CoreWeave — εκτιμάται ότι θα φτάσουν συνολικά τα 500 δισ. δολάρια επενδύσεων σε κέντρα δεδομένων μόνο μέσα στο 2025, καθώς η επέκταση της χωρητικότητας συνεχίζεται.

Οι τράπεζες θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν «εξέχοντα ρόλο» στη χρηματοδότηση, ωστόσο και άλλοι θεσμικοί επενδυτές αναμένεται να αυξήσουν τη συμμετοχή τους, δεδομένων των τεράστιων κεφαλαιακών αναγκών, επισημαίνει η Moody’s.

Παράλληλα, η εταιρεία αξιολόγησης εκτιμά ότι ολοένα και περισσότερα κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ θα στραφούν στις αγορές τίτλων που υποστηρίζονται από περιουσιακά στοιχεία (ABS), στους τίτλους που υποστηρίζονται από εμπορικά στεγαστικά δάνεια (CMBS) και στις αγορές ιδιωτικής πίστωσης, κυρίως κατά την αναχρηματοδότηση του χρέους τους. Οι νέες χρηματοδοτήσεις αναμένεται να είναι μεγαλύτερες σε μέγεθος και πιο συγκεντρωμένες, μετά και τα επίπεδα ρεκόρ έκδοσης που καταγράφηκαν το 2025.

Ενδεικτικά, στην αγορά ABS των ΗΠΑ εκδόθηκαν περίπου 15 δισ. δολάρια το 2025, με τη Moody’s να προβλέπει ότι ο όγκος θα αυξηθεί σημαντικά φέτος, εν μέρει λόγω των δανείων που σχετίζονται με την κατασκευή κέντρων δεδομένων.

Τα τεράστια επίπεδα χρέους που απαιτούνται για τη στήριξη της «επανάστασης» της τεχνητής νοημοσύνης έχουν προκαλέσει ανησυχίες για το ενδεχόμενο δημιουργίας επενδυτικής φούσκας, η οποία θα μπορούσε να πλήξει τόσο τους μετόχους όσο και τους πιστωτές, σε περίπτωση που οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν ανταποκριθούν στις υψηλές προσδοκίες.

Ωστόσο, η ζήτηση για νέα χωρητικότητα δεν δείχνει σημάδια επιβράδυνσης. Η Moody’s εκτιμά ότι ο παγκόσμιος αγώνας δρόμου για την κατασκευή νέων κέντρων δεδομένων βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με την ανάπτυξη να συνεχίζεται διεθνώς τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

«Η χωρητικότητα θα χρειαστεί σίγουρα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια περίπου», δήλωσε ο John Medina, ανώτερος αντιπρόεδρος της Moody’s, σημειώνοντας ότι ο ρυθμός υιοθέτησης είναι δύσκολο να προβλεφθεί, καθώς νέες τεχνολογίες εμφανίζονται συνεχώς. «Ένα ChatGPT που δεν υπήρχε πριν από τρία χρόνια χρησιμοποιεί σήμερα τεράστια υπολογιστική ισχύ», ανέφερε χαρακτηριστικά.