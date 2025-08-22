Νέοι κανόνες για τα κρυπτονομίσματα: Αδειοδότηση και «ευρωπαϊκή σφραγίδα» στην ελληνική αγορά

Τάξη στην αγορά των κρυπτονομισμάτων επιχειρούν να βάλουν Υπουργείο Οικονομικών και Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, προχωρώντας στη θέσπιση κανόνων αδειοδότησης για όλο το «κύκλωμα» από εταιρείες και ανταλλακτήρια μέχρι εφαρμογές ψηφιακών πορτοφολιών.

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες των κρυπτονομισμάτων θα πρέπει να περάσουν από συγκεκριμένες διαδικασίες αδειοδότησης. Η διαδικασία ξεκινά με προκαταρκτική συνάντηση στην Επιτροπή, ενώ στη συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν πλήρη φάκελο που θα περιλαμβάνει επιχειρηματικό σχέδιο, στοιχεία για μετόχους και διοίκηση, καθώς και μηχανισμούς προστασίας των πελατών. Σε περίπτωση ελλιπών στοιχείων, η αίτηση επιστρέφεται για συμπλήρωση, ενώ η τελική απόφαση –έγκριση ή απόρριψη– εκδίδεται μέσα σε 40 εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με το ertnews.

Οι λεπτομέρειες ορίζονται σε απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, με την οποία εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα το πλήρες πλαίσιο του ευρωπαϊκού Κανονισμού MiCA.

Οι εταιρείες που θα συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην αγορά θα διαθέτουν πλέον «ευρωπαϊκή σφραγίδα αξιοπιστίας», προσφέροντας στους επενδυτές τη δυνατότητα να τις αξιολογούν προτού επιλέξουν τις υπηρεσίες τους.

Αντίθετα, όποια πλατφόρμα δεν λάβει άδεια από την Επιτροπή, δεν θα έχει το δικαίωμα να απευθύνεται σε Έλληνες πελάτες. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και μεγάλοι διεθνείς παίκτες –όπως τα ανταλλακτήρια τύπου Binance, που εξυπηρετούν εκατομμύρια χρήστες σε περισσότερες από 180 χώρες– θα πρέπει να συμμορφωθούν με τους ελληνικούς κανόνες για να παραμείνουν ενεργοί στην εγχώρια αγορά

Έλεγχοι και φορολογία κρυπτονομισμάτων

Η νέα διαδικασία αδειοδότησης θα συνδεθεί με ένα πιο αυστηρό πλέγμα ελέγχων για το ξέπλυμα χρήματος και τη φοροδιαφυγή.

Η Αρχή Καταπολέμησης του Ξεπλύματος Μαύρου Χρήματος και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις ροές κεφαλαίων. Σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών θα ενεργοποιούνται έλεγχοι «πόθεν έσχες» και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, θα επιβάλλεται ακόμη και δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των crypto, οι αποφάσεις του οικονομικού επιτελείου αναμένονται το φθινόπωρο, μετά την ολοκλήρωση των προτάσεων της ειδικής ομάδας εργασίας που έχει αναλάβει να καθορίσει το πλαίσιο φορολόγησης και ελέγχου των κρυπτονομισμάτων και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η υπεραξία που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ τιμής αγοράς και τιμής πώλησης θα φορολογείται με συντελεστή 15%. Παράλληλα, τα ποσά αυτά θα αναγνωρίζονται ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη τεκμηρίων. Για τις εταιρείες, ωστόσο, δεν αποκλείεται να ισχύσει υψηλότερος φορολογικός συντελεστής.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η επιβολή ΦΠΑ 24% σε ορισμένες υπηρεσίες που συνδέονται με τα crypto, χωρίς όμως να αλλάζει το καθεστώς που ισχύει για τις ίδιες τις συναλλαγές.

Τέλος, η νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει η κυβέρνηση θα προβλέπει την υποχρεωτική δήλωση των κρυπτονομισμάτων στο φορολογικό έντυπο Ε1.