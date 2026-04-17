Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν «πιάσει ταβάνι» – Άνοδο μόλις 1% μέχρι το τέλος του έτους βλέπουν για τον δείκτη Stoxx Europe 17 αναλυτές

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έχουν ανακάμψει μετά την έξαρση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και πλέον οι αναλυτές βλέπουν ότι τα περιθώρια για νέα άνοδο στενεύουν.

Ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και η αναστάτωση ευρύτερα στη Μέση Ανατολή είχε ως αποτέλεσμα την πτώση της αξίας των ευρωπαϊκών μετοχών σε ποσοστό περίπου 10%.

Σύμφωνα με το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, ο δείκτης Stoxx Europe 600 θα κλείσει το 2026 περίπου 1% πάνω από το κλείσιμο της Τετάρτης, στις 623 μονάδες, σύμφωνα με τον μέσο όρο 17 προβλέψεων.

Ο δείκτης έχει σε μεγάλο βαθμό ανακτήσει τις απώλειές του που οφείλονται στον πόλεμο του Ιράν, αλλά οι στρατηγικοί αναλυτές δήλωσαν ότι η ανάκαμψη φαίνεται δύσκολο να διατηρηθεί, καθώς οι πλήρεις επιπτώσεις του υψηλότερου κόστους ενέργειας δεν έχουν ακόμη γίνει αισθητές.

Η αύξηση του κόστους ενέργειας και των πρώτων υλών αναμένεται, σύμφωνα με το Bloomberg, να ασκήσει πίεση στα περιθώρια κέρδους των εταιρειών, καθώς έχουν λιγότερο περιθώριο να αυξήσουν τις τιμές από ό,τι το 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη φαίνεται να είναι η ήπειρος η οποία έχει επηρεαστεί περισσότερο από τις υπόλοιπες στον τομέα των μετοχών. To Bloomberg αναφέρει, ότι η Ευρώπη θεωρείται σχετικά χαμένη από τον πόλεμο στο Ιράν. Οι επενδυτές συνέχισαν να μειώνουν τις υπερβολικές τοποθετήσεις τους στις μετοχές της περιοχής, ενώ άλλες αγορές έχουν δει είτε βελτιώσεις είτε μικρότερες μειώσεις.

Οι υποψήφιοι επενδυτές φαίνεται να «κοιτάζουν» προς άλλες αγορές, μειώνοντας το ενδιαφέρον τους για την ευρωπαϊκή, εκτιμώντας πως οι κυβερνήσεις των χωρών της ευρωζώνης θα αναγκαστούν να «πέσουν έξω» σε σχέση με τις αρχικές τους εκτιμήσεις για τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου.

Πλέον προτιμούν τις αμερικανικές και βρετανικές μετοχές από τις αντίστοιχες μετοχές της ευρωζώνης, οι οποίες αντιμετωπίζουν πιθανά εμπόδια εάν οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου εκτροχιάσουν τις αναμενόμενες κυβερνητικές δαπάνες και οι αισιόδοξες εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή συγκρατηθούν.