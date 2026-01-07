Πιέσεις στις αγορές προκαλεί η δήλωση Τραμπ για πώληση 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου Βενεζουέλας

Με μεικτά πρόσημα κινούνται την Τετάρτη (7.1.26), οι χρηματιστηριακές αγορές καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν την πολιτική αναταραχή στη Βενεζουέλα, την προοπτική αυξημένης προσφοράς πετρελαίου και την κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για σχέδια πώλησης έως και 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας, εξέλιξη που ενίσχυσε τις εκτιμήσεις για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς.

Στην αγορά πετρελαίου, το Brent κατέγραψε απώλειες 1,72%, ή 1,06 δολάρια, κλείνοντας στα 60,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 2,04%, ή 1,19 δολάρια, στα 57,13 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters τον Δεκέμβριο, οι συμμετέχοντες στην αγορά εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν υπό πίεση το 2026, λόγω αυξανόμενης προσφοράς και ασθενέστερης ζήτησης.

Οι πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα αυξάνουν τις πιθανότητες άρσης του αμερικανικού εμπάργκο στο πετρέλαιο της χώρας. Πηγή που επικαλείται το CNBC ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει συναντήσεις με στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής.

Η Βενεζουέλα, ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ, διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, περίπου 303 δισ. βαρέλια, ωστόσο η παραγωγή της παραμένει χαμηλή. Η μέση ημερήσια παραγωγή ανήλθε πέρυσι σε περίπου 1,1 εκατ. βαρέλια, με αναλυτές να εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως τα επόμενα δύο χρόνια, υπό ευνοϊκότερες συνθήκες.