Αγορές

Πιέσεις στις αγορές προκαλεί η δήλωση Τραμπ για πώληση 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου Βενεζουέλας

Το Brent κατέγραψε απώλειες 1,72%, ή 1,06 δολάρια, κλείνοντας στα 60,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 2,04%, ή 1,19 δολάρια, στα 57,13 δολάρια το βαρέλι
Oil pumps and graph
iStock

Με μεικτά πρόσημα κινούνται την Τετάρτη (7.1.26), οι χρηματιστηριακές αγορές καθώς οι επενδυτές αποτίμησαν την πολιτική αναταραχή στη Βενεζουέλα, την προοπτική αυξημένης προσφοράς πετρελαίου και την κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή.

Συγκεκριμένα, οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για σχέδια πώλησης έως και 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου της Βενεζουέλας, εξέλιξη που ενίσχυσε τις εκτιμήσεις για αύξηση της παγκόσμιας προσφοράς.

Στην αγορά πετρελαίου, το Brent κατέγραψε απώλειες 1,72%, ή 1,06 δολάρια, κλείνοντας στα 60,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 2,04%, ή 1,19 δολάρια, στα 57,13 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters τον Δεκέμβριο, οι συμμετέχοντες στην αγορά εκτιμούν ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν υπό πίεση το 2026, λόγω αυξανόμενης προσφοράς και ασθενέστερης ζήτησης.

Οι πιέσεις ενδέχεται να ενταθούν, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις στη Βενεζουέλα αυξάνουν τις πιθανότητες άρσης του αμερικανικού εμπάργκο στο πετρέλαιο της χώρας. Πηγή που επικαλείται το CNBC ανέφερε ότι η κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζει συναντήσεις με στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγής.

Η Βενεζουέλα, ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΚ, διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα πετρελαίου παγκοσμίως, περίπου 303 δισ. βαρέλια, ωστόσο η παραγωγή της παραμένει χαμηλή. Η μέση ημερήσια παραγωγή ανήλθε πέρυσι σε περίπου 1,1 εκατ. βαρέλια, με αναλυτές να εκτιμούν ότι θα μπορούσε να αυξηθεί έως και κατά 500.000 βαρέλια ημερησίως τα επόμενα δύο χρόνια, υπό ευνοϊκότερες συνθήκες.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
552
267
245
115
100
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Bloomberg: Ρεκόρ στις αρνητικές τιμές ρεύματος στην Ευρώπη το 2025
Η Γερμανία κατέγραψε 573 ώρες αρνητικών τιμών μέσα στο 2025, σημειώνοντας αύξηση 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αντίστοιχα η Ισπανία όπου οι αρνητικές τιμές εμφανίστηκαν για πρώτη φορά το 2024 οι ώρες με τιμές κάτω από το μηδέν διπλασιάστηκαν
Increase or rising in electricity prices on the world market. Photovoltaic power station with double exposure of digital financial chart graphs and stock market.Green energy in full development.
Newsit logo
Newsit logo