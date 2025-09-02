Σε αναταραχή οι αγορές της Βρετανίας: Στα ύψη οι αποδόσεις των ομολόγων, στα τάρταρα η λίρα και το χρηματιστήριο του Λονδίνου

Σημαντική αναταραχή πλήττει σήμερα (2.9.25) τις αγορές του Λονδίνου, με τις αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων να εκτινάσσονται σε ύψος ρεκόρ 27ετίας από τη μια μεριά και τις μετοχές και τη λίρα να καταποντίζονται.

Αναλυτές του Bloomberg, παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο Λονδίνο, αναφέρουν πως τίποτα δεν έχει αλλάξει πραγματικά όσον αφορά τις οικονομικές προοπτικές του Ηνωμένου Βασιλείου και πως δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη δημοσίευση δεδομένων ή σχόλια από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής που να επισπεύσουν το ξεπούλημα. Ίσως είναι περισσότερο θέμα ψυχολογίας, σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Η απόδοση του 30ετούς χρυσού ομολόγου που φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο αυτού του αιώνα σίγουρα δεν αποτελεί καλή διαφήμιση για το δημόσιο χρέος του Ηνωμένου Βασιλείου, και η αγορά απλώς εκφράζει ανησυχίες των επενδυτών σχετικά με τη δημοσιονομική πολιτική.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι αγορές ήταν αρκετά υποτονικές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού . Η λίρα έχει διαπραγματευτεί σε μεγάλο βαθμό πλάγια και ο FTSE 100 έχει υποχωρήσει σε επίπεδο ρεκόρ, ενώ η μεταβλητότητα της αγοράς έχει μειωθεί. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο λόγος για τον οποίο οι νευρικές αγορές ομολόγων έχουν πλήξει τόσο έντονα το κλίμα σήμερα.

Η λίρα έχει υποχωρήσει κατά 1,2% και διαπραγματεύεται κάτω από τα 1,34 δολάρια. Ο FTSE 100 έχει υποχωρήσει κατά 0,5%, ενώ ο FTSE 250 έχει υποχωρήσει κατά 1,6%.

Διευκρινίζεται πως όταν τα χρυσά ομόλογα ξεπουλήθηκαν εν μέσω του φιάσκου του μίνι προϋπολογισμού της Liz Truss το 2022, κορυφώθηκαν γύρω στο 4,7%. Τώρα βρίσκονται πάνω από 5,6%. Φέτος έχει σημειωθεί μια σειρά από αυξήσεις, πρώτα τον Ιανουάριο, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την οικονομική κατάσταση της κυβέρνησης, στη συνέχεια τον Απρίλιο λόγω των ανακοινώσεων δασμών του Trump και ξανά την περασμένη εβδομάδα.

Η σημερινή άνοδος αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας ρευστοποίησης. Οι αποδόσεις έχουν αυξηθεί στις ΗΠΑ. Οι αποδόσεις των 30ετών γαλλικών και γερμανικών ομολόγων βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδά τους από το 2011, όταν η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετώπισε κρίση δημόσιου χρέους. Οι αυξήσεις στις αποδόσεις των ομολόγων τους είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερες από αυτές του Ηνωμένου Βασιλείου, αν και το επίπεδο παραμένει χαμηλότερο.

Οι ανησυχίες για τη δημοσιονομική εικόνα του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκονται στο προσκήνιο. Ο προϋπολογισμός απέχει περίπου δύο μήνες και η υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς αντιμετωπίζει μια δημοσιονομική μαύρη τρύπα που εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 51 δισεκατομμύρια λίρες. Οι υψηλότερες αποδόσεις θα αυξήσουν το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους της κυβέρνησης και θα επιδεινώσουν το πρόβλημα. Οι παρατηρητές λένε ότι η κυβέρνηση πρέπει να ανακτήσει την εμπιστοσύνη της και να προβεί σε αξιόπιστες, διαρθρωτικές αλλαγές.

Η εικόνα επιβαρύνει τις μετοχές. Οι μεγάλες εταιρείες κοινής ωφέλειας και οι καταναλωτικοί στάβλοι – που συχνά θεωρούνται υποκατάστατα ομολόγων, δεδομένης της σχετικής ασφάλειας και των σταθερών αποδόσεων τους – βρίσκονται κάτω από τον FTSE 100. Ο FTSE 250 έχει υποστεί ακόμη μεγαλύτερη πτώση: τείνουν να εξάγουν λιγότερα και να εισάγουν περισσότερα, επομένως πλήττονται ιδιαίτερα από την ασθενέστερη λίρα. Πράγματι, η πτώση της λίρας ταυτόχρονα με τα χρυσά ομόλογα δεν αποτελεί γενικά καλό σημάδι για την εμπιστοσύνη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Καθώς όλα αυτά συμβαίνουν, μια άλλη μείωση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας φαίνεται ολοένα και πιο απίθανη, αυξάνονται οι εικασίες σχετικά με το αν τα χρυσά ομόλογα θα μπορούσαν να ξεπεράσουν το 6% φέτος, και η κυβέρνηση συγκέντρωσε το ποσό ρεκόρ των 14 δισεκατομμυρίων λιρών σε 10ετή ομόλογα από μια κοινοπρακτική έκδοση ομολόγων.