Τα ευρωπαϊκά ομόλογα ανεβαίνουν μετά την εκεχειρία στο Ιράν – Πώς διαμορφώνονται οι αποδόσεις στα ελληνικά

Τα ευρωπαϊκά ομόλογα σημειώνουν άνοδο μετά την πτώση των τιμών ενέργειας σε συνέχεια της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν που ωθεί τους επενδυτές να μειώσουν τις προσδοκίες τους για αυξήσεις επιτοκίων φέτος.

Οι αποδόσεις των 10ετών ομολόγων, γερμανικών και βρετανικών, υποχώρησαν σε χαμηλό τριών εβδομάδων, αφότου οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν σε μια εκεχειρία δύο εβδομάδων, η οποία περιλαμβάνει την άδεια της Τεχεράνης για διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ.

Οι αποδόσεις των γερμανικών 10ετών ομολόγων μειώθηκαν κατά 16 μονάδες βάσης στο 2,92% και των ιταλικών ομολόγων μειώθηκαν κατά 28 μονάδες βάσης στο 3,68%. Αυτό μείωσε το spread μεταξύ των ομολόγων —ένα μέτρο του κινδύνου της περιοχής— κατά 12 μονάδες βάσης στις 76 μονάδες βάσης, το μικρότερο από τα μέσα Μαρτίου. Την ίδια ώρα οι αποδόσεις των ελληνικών 10ετών ομολόγων σημειώνουν σχετική σταθερότητα, στο 3,867%, μετά από αύξηση της απόδοσης κατά 0,20 μονάδες τον τελευταίο μήνα, δηλαδή 0,33 μονάδες πάνω από τα επίπεδα που ήταν ένα χρόνο πριν.

Στις συναλλαγές της Τετάρτης (8.4.2026) οι επενδυτές μείωσαν επιθετικά τα στοιχήματά τους στις αυξήσεις επιτοκίων και τώρα προβλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα προβεί σε δύο αυξήσεις της τάξης των 25 μονάδων και η Τράπεζα της Αγγλίας μόνο σε μία αύξηση φέτος.

Υπενθυμίζεται ότι τα ευρωπαϊκά ομόλογα δέχθηκαν σκληρό πλήγμα από τον πόλεμο λόγω της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές ενέργειας, γεγονός που την καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτη στις αυξανόμενες τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Στις συναλλαγές της Τετάρτης, μετά την εκεχειρία, οι προσδοκίες για τον πληθωρισμό μειώθηκαν απότομα, παράλληλα με τις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Ένας δείκτης που υποδεικνύει την αύξηση των τιμών στην ευρωζώνη τα επόμενα 10 χρόνια μειώθηκε στο 2,1% , σχεδόν εξαλείφοντας πλήρως την απότομη αύξηση που είχε σημειωθεί από την έναρξη του πολέμου. Τα swaps υποδηλώνουν πλέον περίπου 30% πιθανότητα η ΕΚΤ να αυξήσει τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της μονάδας αργότερα αυτόν τον μήνα, από 70% την Τρίτη.