Το Euronext Athens γίνεται προορισμός για διεθνείς επενδυτές – Το παράδειγμα της ΔΕΗ

Ως θελκτικό προορισμό βλέπουν πλέον το Euronext Athens (Χρηματιστήριο Αθηνών) οι διεθνείς επενδυτές μετά την πρωτοφανή συγκέντρωση ιδιωτικών κεφαλαίων στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) της ΔΕΗ, που έδωσε «χειροπιαστό» παράδειγμα για την προσέλκυση μεγάλων επενδύσεων.

Με την εικόνα της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς να έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, οι επενδυτές περίμεναν από το Euronext Athens ένα δυνατό «σήμα» που θα προσέλκυε μεγάλη συμμετοχή και αυτό δόθηκε από τη ΔΕΗ προ ημερών, όταν η ΑΜΚ της κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ για την ελληνική αγορά με προσφορές 18 δισ. ευρώ, «τραβώντας» το ενδιαφέρον περίπου 200 ξένων χαρτοφυλακίων.

Η εξέλιξη αυτή δημιούργησε σημαντική ευκαιρία για την ελληνική αγορά, η οποία δείχνει πλέον ώριμη για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης, να επανασυστηθεί στη διεθνή επενδυτική κοινότητα με όρους αυξημένης αξιοπιστίας, βάθους και επενδυτικής ελκυστικότητας.

Η επιτυχία της ΔΕΗ αποτυπώνεται και στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον που καταγράφηκε, θυμίζοντας αντίστοιχες μεγάλες συναλλαγές των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά. Ενδεικτικά, οι προσφορές για το placement (πώληση πακέτου μετοχών σε επενδυτές) του 20% της Εθνικής Τράπεζας έφτασαν τα 8,1 δισ. ευρώ, ενώ για τη διάθεση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος) και την εισαγωγή του στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαμορφώθηκαν στα 8 δισ. ευρώ.

Η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά ενισχύει σταθερά τη διεθνή της παρουσία, με τα ξένα κεφάλαια να κυριαρχούν πλέον τόσο στη μετοχική σύνθεση όσο και στη συναλλακτική δραστηριότητα. Οι ξένοι επενδυτές κατέχουν σχεδόν το 85% του free float (ποσοστό μετοχών που κυκλοφορεί ελεύθερο στην αγορά) των συστημικών τραπεζών, ενώ η συμμετοχή τους στη συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών προσεγγίζει πλέον το 69%, σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Η αξία των ξένων τοποθετήσεων ανέρχεται σε περίπου 82,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024, ενώ η συμμετοχή τους στις συναλλαγές κινείται κοντά στο 65%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ενίσχυση της διεθνούς επενδυτικής βάσης της αγοράς.

Κομβικό ρόλο στην ενίσχυση της επενδυτικής εμπιστοσύνης διαδραμάτισε η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας από την Ελλάδα, καθώς και οι προσδοκίες για επιστροφή του ελληνικού χρηματιστηρίου στις ανεπτυγμένες αγορές και ένταξη στην πλατφόρμα της Euronext.

Η μεγάλη εικόνα για το κλίμα γύρω από το Euronext Athens