Το φυσικό αέριο υποχωρεί σχεδόν 20%, στα προ-πολέμου επίπεδα και ακολουθεί την «βίαιη» πτώση του πετρελαίου

Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου υποχώρησε σχεδόν 20% στο άνοιγμα των συναλλαγών της Τετάρτης (8.4.2026), σε συνέχεια της υποχώρησης της τιμής του πετρελαίου, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήρε το τελεσίγραφό του εναντίον του Ιράν και η Τεχεράνη δήλωσε έτοιμη να διαπραγματευθεί.

Οι θετικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν φέρει ανάκαμψη της ψυχολογίας στις αγορές, με αποτέλεσμα λίγο μετά την έναρξη των συναλλαγών στο ολλανδικό χρηματιστήριο ενέργειας το προθεσμιακό συμβόλαιο του TTF, που θεωρείται η ευρωπαϊκή τιμή αναφοράς, να σημειώνει πτώση που άγγιξε το 20% κατρακυλώντας μια ανάσα από τα 42 ευρώ ανά MWh.

Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου διαπραγματεύονται έκτοτε κοντά στα 44 ευρώ ανά MWh που είναι το χαμηλότερο επίπεδο εδώ και πέντε εβδομάδες.

Οι αναλυτές σχολιάζουν τη σημασία που έχει για την αγορά η διάρκεια της εκεχειρίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησε να αναστείλει τις προγραμματισμένες επιθέσεις στο Ιράν για δύο εβδομάδες με αντάλλαγμα η Τεχεράνη να επιτρέψει την ασφαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ αλλά μένει να επιβεβαιωθεί στην πράξη.

Σε κάθε περίπτωση η αποκλιμάκωση των τιμών του φυσικού αερίου ανακουφίζει το ευρωπαϊκό μπλοκ όπου επικρατεί αναβρασμός για τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν. Προσδοκίες καλλιέργησε ο πρόεδρος Τραμπ που δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να σημειώνουν πρόοδο, επισημαίνοντας μια πρόταση 10 σημείων από το Ιράν, την οποία χαρακτήρισε ως «εφαρμόσιμη βάση» για ένα μακροπρόθεσμο ειρηνευτικό πλαίσιο. Το Ιράν δήλωσε ότι ο στρατός του θα συντονίσει τη διέλευση από τα Στενά του ΟΙρμούζ.

Η κυκλοφορία μέσω της πλωτής οδού έχει μειωθεί απότομα από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ περίπου το 20% της παγκόσμιας προμήθειας LNG από το Κατάρ παραμένει μπλοκαρισμένο.