Το ξεπούλημα του bitcoin και η κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας «βουλιάζουν» τις αγορές μετοχών

Με αρνητικό πρόσημο ξεκίνησαν τον Δεκέμβριο οι παγκόσμιες μετοχές και ομόλογα, καθώς μια νέα ρευστοποίηση στα κρυπτονομίσματα και τα επιθετικά σχόλια από την Τράπεζα της Ιαπωνίας επηρέασαν το κλίμα.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,6%. Το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τα 86.000 δολάρια, παρασύροντας τα μεγάλα tokens χαμηλότερα και βυθίζοντας τις μετοχές που συνδέονται με κρυπτονομίσματα στο κόκκινο. Οι τεχνολογικοί κολοσσοί των Magnificent Seven επίσης υποχώρησαν στις προσυνεδριακές συναλλαγές, με τις Meta Platforms και Nvidia να υποχωρούν περισσότερο από 1,3%, σύμφωνα με το Bloomberg.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η απόδοση του διετούς ομολόγου της Ιαπωνίας έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από το 2008, αφότου ο κυβερνήτης Καζούο Ουέντα έδωσε την πιο ξεκάθαρη ένδειξη μέχρι στιγμής για μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας. Η κίνηση αυτή επηρέασε τα παγκόσμια ομόλογα , αυξάνοντας το επιτόκιο των 10ετών αμερικανικών ομολόγων κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 4,05%.

Στις αγορές συναλλάγματος, το γεν ηγήθηκε των κερδών μεταξύ των κύριων νομισμάτων, καθώς το δολάριο υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο.

Ο S&P 500 ξεπέρασε την αστάθεια του Νοεμβρίου και εξασφάλισε ένα έβδομο συνεχόμενο μηνιαίο κέρδος, με τους traders να οδεύουν τώρα προς τον Δεκέμβριο εν αναμονή βασικών στοιχείων πριν από την επόμενη συνεδρίαση πολιτικής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Η προσοχή στρέφεται επίσης στην ηγεσία της κεντρικής τράπεζας, μετά τη δήλωση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι επέλεξε διάδοχο του προέδρου Τζερόμ Πάουελ.

«Η αγορά εξακολουθεί να διστάζει λίγο ενόψει των επερχόμενων μακροοικονομικών δεδομένων και πριν από το ράλι των Χριστουγέννων, όπως συνήθως αναμένει ο κόσμος», δήλωσε η Andrea Tueni, επικεφαλής πωλήσεων στη Saxo Banque France. «Η πτώση του Bitcoin επηρεάζει το κλίμα, όπως και τα σχόλια της Τράπεζας της Ιαπωνίας».