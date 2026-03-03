Το πετρέλαιο συνεχίζει την κούρσα – Σενάρια για άλμα στα 120-150 δολάρια αν η πολεμική ένταση στη Μέση Ανατολή έχει διάρκεια

Oι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ μαίνεται ενώ η ένταση κλιμακώνεται ευρύτερα στην περιοχή.

Ταυτόχρονα, το ενδεχόμενο κλεισίματος του Στενού του Ορμούζ εντείνει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό πετρελαίου των αγορών όσο συνεχίζεται ο πόλεμος.

Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας έχει σκαρφαλώσει στα 79,70 δολάρια (07.00 ώρα Ελλάδας) ενώ τα μηνύματα για την πορεία των τιμών είχαν δώσει τα παράγωγα (προθεσμιακά συμβόλαια) που βρισκόταν στα 78,83 δολάρια (+1,10%) από τις 03.00 (ώρα Ελλάδας). Χθες η τιμή απογειώθηκε μέχρι τα 82,37 δολάρια, αν και η άνοδος περιορίστηκε στην πορεία των συναλλαγών στο 6,7%.

Η αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 74 σεντς (+1%) στα 71,97 δολάρια. Η άνοδός του επίσης περιορίστηκε χθες, έκλεισε με άνοδο 6,3%.

Αναλυτές προεξοφλούν ότι οι τιμές του αργού θα παραμείνουν αυξημένες, τουλάχιστον όσο συνεχίζεται ο πόλεμος με χαρακτηριστική την αναθεώρηση από την Bernstein προς τα πάνω της πρόβλεψης για την τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας από τα 65 στα 80 δολάρια το βαρέλι το 2026 ενώ εκτιμά ότι ίσως φτάσει ακόμη και τα 120-150 δολάρια, αν ο πόλεμος έχει διάρκεια.

Ας σημειωθεί ότι οι επιπτώσεις από την αύξηση των διεθνών τιμών του πετρελαίου γίνονται ήδη αισθητές στην Ελλάδα, με την βενζίνη στα πρατήρια καυσίμων να αυξάνεται μέρα με τη μέρα εδώ και εβδομάδες. Οι εταιρείες εμπορίας προμηθεύονται καύσιμα με βάση τις διεθνείς τιμές και όταν το κόστος αγοράς αυξάνεται, η διαφορά μεταφέρεται στην τιμή χονδρικής και στη συνέχεια στην αντλία.

Διατυπώνονται δε εκτιμήσεις από παράγοντες της εμπορίας πετρελαιοειδών ότι εάν το πετρέλαιο φτάσει τα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή της βενζίνης θα ξεπεράσει τα 1,80 ευρώ ανά λίτρο. Εξάλλου η τιμή της αμόλυβδης 95άρας έχει ήδη ξεπεράσει τα 1,75 ευρώ ανά λίτρο από το Σάββατο (28.2.2026) και το πετρέλαιο κίνησης (Diesel) 1,6 ευρώ το λίτρο.