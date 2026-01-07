Αγορές

«Βουτιά» στα πολύτιμα μέταλλα: Χρυσός, ασήμι, πλατίνα και παλλάδιο χάνουν έδαφος

Οι επενδυτές ρευστοποιούν μετά τα ιστορικά υψηλά, ενώ το ισχυρό δολάριο πιέζει τις τιμές των πολύτιμων μετάλλων και ιδίως του χρυσού
Global gold price commodity concept. Selective focus. Horizontal composition with copy space
iStock

Σημαντικές πιέσεις δέχθηκαν την Τετάρτη (7.1.26) οι τιμές των πολύτιμων μετάλλων, με τον χρυσό να υποχωρεί μετά την πρόσφατη άνοδό του σε ιστορικά υψηλά, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών και το ισχυρότερο δολάριο επιβάρυνε το κλίμα στις αγορές.

Συγκεκριμένα, η τιμή spot του χρυσού σημείωσε πτώση 1,1% στα 4.449,38 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα στη συνεδρίαση είχε αγγίξει υψηλό άνω της μίας εβδομάδας. Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (5.1.26) ο χρυσός είχε εκτιναχθεί στο ιστορικό ρεκόρ των 4.549,71 δολαρίων. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις ΗΠΑ για παράδοση Φεβρουαρίου υποχώρησαν κατά 0,8%, στα 4.460,50 δολάρια.

Αναλυτές αποδίδουν την κίνηση κυρίως σε κερδοσκοπικές ρευστοποιήσεις, επισημαίνοντας ότι η αγορά εμφανίζει έντονη αμφίδρομη μεταβλητότητα, ενώ καθοριστικό ρόλο παίζει και η ενίσχυση του δολαρίου, που καθιστά τα εμπορεύματα ακριβότερα για τους επενδυτές εκτός ΗΠΑ, σύμφωνα με το Reuters.

Το ενδιαφέρον των αγορών στρέφεται πλέον στα κρίσιμα στοιχεία για την απασχόληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις ανακοινώσεις της ADP, της έρευνας JOLTS και – κυρίως – των μισθοδοσιών εκτός αγροτικού τομέα την Παρασκευή (9.1.26) να αναμένεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες για τη νομισματική πολιτική της Fed. Οι επενδυτές προεξοφλούν τουλάχιστον δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο 2026.

Ισχυρότερες ήταν οι απώλειες στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα:

  • Το ασήμι κατέγραψε πτώση περίπου 3%, στα 79,27 δολάρια ανά ουγγιά, απομακρυνόμενο από το πρόσφατο ιστορικό υψηλό.
  • Η πλατίνα σημείωσε «βουτιά» άνω του 7%, υποχωρώντας στα 2.291,24 δολάρια, μετά το ρεκόρ των 2.478,50 δολαρίων της περασμένης εβδομάδας.
  • Το παλλάδιο κινήθηκε επίσης έντονα πτωτικά, με απώλειες πάνω από 5%, στα 1.736,93 δολάρια ανά ουγγιά.

Παρά τη σημερινή διόρθωση, οι αναλυτές σημειώνουν ότι το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων και η γεωπολιτική αβεβαιότητα εξακολουθούν να στηρίζουν μεσοπρόθεσμα τα πολύτιμα μέταλλα, αν και η βραχυπρόθεσμη μεταβλητότητα αναμένεται να παραμείνει αυξημένη.

