Wall Street: Αντίδραση των αγορών μετά τις επιθέσεις στο Ιράν – Ο S&P 500 έκλεισε οριακά θετικός παρά την πολεμική ένταση

Ο S&P 500 έκλεισε οριακά υψηλότερα στο σημερινό (2.3.2036) κλείσιμο της Wall Street, ανακάμπτοντας από τις απότομες απώλειες νωρίτερα στη συνεδρίαση, καθώς οι επενδυτές εκμεταλλεύτηκαν την πτώση μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, η επιστροφή της αγοράς τροφοδοτήθηκε από αρκετούς βασικούς παράγοντες. Πρώτον, οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου υποχώρησαν από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά τους, περιορίζοντας τις ανησυχίες για τον πιθανό αντίκτυπο της σύγκρουσης στην οικονομία των ΗΠΑ.

Δεύτερον, οι επενδυτές στράφηκαν εκ νέου σε ηγέτιδες τεχνολογικές μετοχές της ανοδικής αγοράς, όπως η Nvidia και η Microsoft, εταιρείες με ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα που θεωρούνται πιο ανθεκτικές σε περιόδους γεωπολιτικής αστάθειας. Παράλληλα, το ιστορικό των αγορών δείχνει ότι οι μετοχές συχνά καταφέρνουν να ξεπερνούν προηγούμενες γεωπολιτικές κρίσεις, σύμφωνα με το Cnbc.

Σε επίπεδο δεικτών, ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 0,01%, αφού προηγουμένως είχε σημειώσει πτώση έως και 1,2%. Ο Nasdaq Composite κατέγραψε άνοδο 0,36%, έχοντας υποχωρήσει έως 1,6% στο χαμηλό της ημέρας. Αντίθετα, ο Dow Jones έκλεισε με απώλειες 0,15%, αν και ενδοσυνεδριακά είχε φτάσει να χάνει σχεδόν 600 μονάδες.



