Wall Street: Ο Dow Jones χάνει πάνω από 700 μονάδες – Νέο χαμηλό για το 2026

Πίεση στις αγορές λόγω ανόδου του πετρελαίου και ανησυχιών για την προσφορά εν μέσω της σύγκρουσης με το Ιράν
REUTERS / Brendan McDermid

Υπό έντονη πίεση βρέθηκαν οι αγορές της Wall Street την Πέμπτη (12.3.2026), καθώς η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας, ενώ η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζεται.

Ειδικότερα, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street υποχώρησε κατά 739,42 μονάδες (1,56%), κλείνοντας στις 46.677,85 μονάδες. Παράλληλα, ο S&P 500 σημείωσε απώλειες 1,52% και διαμορφώθηκε στις 6.672,62 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε πτώση 1,78%, κλείνοντας στις 22.311,98 μονάδες. Και οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν στα χαμηλότερα επίπεδα του 2026, με τον Dow να υποχωρεί για πρώτη φορά φέτος κάτω από το όριο των 47.000 μονάδων.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία μετά τις δηλώσεις του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν κλειστά ως «μέσο πίεσης προς τον εχθρό».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 9,72%, κλείνοντας στα 95,73 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το Brent Crude ενισχύθηκε κατά 9,22%, φτάνοντας στα 100,46 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας το πρώτο κλείσιμο πάνω από τα 100 δολάρια από τον Αύγουστο του 2022.

«Φλερτάρει» ξανά με τα 100 δολάρια το πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις του ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Η πρώτη δημόσια παρέμβαση του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν έβαλε ξανά στο επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και αναζωπύρωσε τον φόβο για νέα, πιο βαθιά ενεργειακή αναταραχή
FILE PHOTO: A drone view of a pump jack and drilling rig south of Midland, Texas, U.S. June 11, 2025. REUTERS/Eli Hartman//File Photo
