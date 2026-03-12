Wall Street: Ο Dow Jones χάνει πάνω από 700 μονάδες – Νέο χαμηλό για το 2026

Υπό έντονη πίεση βρέθηκαν οι αγορές της Wall Street την Πέμπτη (12.3.2026), καθώς η άνοδος στις τιμές του πετρελαίου ενίσχυσε τις ανησυχίες των επενδυτών για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας, ενώ η πολεμική σύγκρουση με το Ιράν συνεχίζεται.

Ειδικότερα, ο Dow Jones Industrial Average της Wall Street υποχώρησε κατά 739,42 μονάδες (1,56%), κλείνοντας στις 46.677,85 μονάδες. Παράλληλα, ο S&P 500 σημείωσε απώλειες 1,52% και διαμορφώθηκε στις 6.672,62 μονάδες, ενώ ο Nasdaq Composite κατέγραψε πτώση 1,78%, κλείνοντας στις 22.311,98 μονάδες. Και οι τρεις βασικοί δείκτες έκλεισαν στα χαμηλότερα επίπεδα του 2026, με τον Dow να υποχωρεί για πρώτη φορά φέτος κάτω από το όριο των 47.000 μονάδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν την ανοδική τους πορεία μετά τις δηλώσεις του νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να παραμείνουν κλειστά ως «μέσο πίεσης προς τον εχθρό».

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) του West Texas Intermediate αυξήθηκαν κατά 9,72%, κλείνοντας στα 95,73 δολάρια ανά βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το Brent Crude ενισχύθηκε κατά 9,22%, φτάνοντας στα 100,46 δολάρια ανά βαρέλι, σημειώνοντας το πρώτο κλείσιμο πάνω από τα 100 δολάρια από τον Αύγουστο του 2022.