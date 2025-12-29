Wall Street: Πιέσεις στον S&P 500 από κατοχύρωση κερδών στην τεχνολογία

Πτωτικά κινήθηκαν τη Δευτέρα (29.12.25) οι μετοχές στο κλείσιμο της Wall Street, με τον τεχνολογικό κλάδο να δέχεται πιέσεις, μετά το ιστορικό υψηλό που κατέγραψε ο S&P 500 την περασμένη εβδομάδα.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, ο δείκτης S&P 500 υποχώρησε κατά 0,34%, ο Nasdaq Composite κατέγραψε απώλειες 0,50%, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση 0,51%, χάνοντας 249 μονάδες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ράλι που σχετίζεται με την τεχνητή νοημοσύνη παρουσίασε σημάδια κόπωσης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Η Nvidia υποχώρησε πάνω από 1%, επιστρέφοντας μέρος της ανόδου άνω του 5% που είχε καταγράψει την προηγούμενη εβδομάδα. Απώλειες σημείωσαν επίσης οι Palantir Technologies, Meta Platforms και Oracle, σύμφωνα με το Cnbc.

«Δεδομένου του περιορισμένου οικονομικού ημερολογίου αυτής της εβδομάδας, η εσωτερική δυναμική της αγοράς ενδέχεται να αποτελέσει το βασικό αφήγημα», δήλωσε ο Chris Larkin, επικεφαλής συναλλαγών και επενδύσεων στην E-Trade της Morgan Stanley. «Αν οι μετοχές πρόκειται να κλείσουν ακόμη μία χρονιά με διψήφια κέρδη και υψηλό πήχη, η τεχνολογία πιθανότατα θα χρειαστεί να επωμιστεί το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας».