Wall Street: Πιέσεις στον S&P 500 καθώς υποχωρεί το πετρέλαιο και οι αγορές παρακολουθούν το Ιράν

Ο S&P 500 έπεσε στο σημερινό (10.3.2026) κλείσιμο της Wall Street, σε ασταθείς συναλλαγές καθώς οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν και οι traders παρακολούθησαν τον πόλεμο στο Ιράν.

Ειδικότερα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 υποχώρησε κατά 0,21%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,07%, και έκλεισε στις 47.706,51. Ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 0,01%. Ο Dow Jones είχε χάσει έως και 296,57 μονάδες νωρίτερα μέσα στην ημέρα. Οι S&P 500 και Nasdaq υποχώρησαν κατά 0,5% και 0,4% αντίστοιχα, στα χαμηλά τους.

Οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες εκτοξεύτηκαν σχεδόν στα 120 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, εν μέσω φόβων γύρω από τη σύγκρουση με το Ιράν, μειώθηκαν καθώς οι επενδυτές πίστευαν ότι μια ομάδα χωρών θα αξιοποιούσε τα έκτακτα αποθέματα αργού πετρελαίου για να μετριάσει τις διαταραχές που προκλήθηκαν από τη σύγκρουση, σύμφωνα με το Cnbc.

Οι τιμές στη συνέχεια υποχώρησαν περαιτέρω αφότου ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ δήλωσε σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία έκτοτε διαγράφηκε, ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ κατάφερε να συνοδεύσει ένα δεξαμενόπλοιο μέσω του Στενού του Ορμούζ. Ωστόσο, αφού η ανάρτηση φάνηκε να διαγράφεται, το πετρέλαιο ανέκαμψε ελαφρώς από τα χαμηλά του, ενώ οι μετοχές μετακινήθηκαν από τα υψηλά της ημέρας.