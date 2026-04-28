Wall Street: Πτώση στις αμερικανικές μετοχές με φόντο την άνοδο του πετρελαίου

Πτώση σχεδόν 0,5% κατέγραψε την Τρίτη (28.4.2026) ο S&P 500, καθώς οι μετοχές της Wall Street επηρεάστηκαν από δημοσίευμα για την OpenAI και από την άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Το ευρύτερο κλίμα στη Wall Street επιβαρύνθηκε από το ράλι του πετρελαίου, με τους επενδυτές να περιορίζουν την έκθεσή τους σε μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών. Ο S&P 500 κινήθηκε χαμηλότερα, με την OpenAI να βρίσκεται στο επίκεντρο των πιέσεων στον τεχνολογικό κλάδο, μετά από δημοσίευμα της Wall Street Journal σύμφωνα με το οποίο η εταιρεία εμφάνισε έσοδα και αύξηση νέων χρηστών χαμηλότερα από τους δικούς της στόχους.

Ο τεχνολογικός Nasdaq υποχώρησε κατά 0,9%, ενώ ο Dow Jones έχασε 31 μονάδες ή 0,06%. Ο S&P 500 έχασε 0,48% ή 34 μονάδες.

Οι απώλειες στον Dow περιορίστηκαν από την άνοδο άνω του 3% στη μετοχή της Coca-Cola, μετά την ανακοίνωση αποτελεσμάτων καλύτερων των εκτιμήσεων.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η οικονομική διευθύντρια της OpenAI, Sarah Friar, φέρεται να εξέφρασε ανησυχία προς την ηγεσία της εταιρείας ότι η OpenAI ενδέχεται να δυσκολευτεί να καλύψει μελλοντικά συμβόλαια υπολογιστικής ισχύος, εάν τα έσοδά της δεν αυξηθούν με ταχύτερο ρυθμό.

Το δημοσίευμα άσκησε πίεση στις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών, καθώς η αγορά συνδέει άμεσα την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με τη ζήτηση για chips και υπολογιστικές υποδομές. Το VanEck Semiconductor ETF υποχώρησε πάνω από 2%, ενώ η Nvidia έχασε περισσότερο από 1%.

Μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε η Broadcom, η οποία διολίσθησε πάνω από 4%, ενώ η Advanced Micro Devices υποχώρησε κατά 3% και η Intel κατά 1%. Πιέσεις δέχθηκε και η Oracle, με πτώση άνω του 3%.