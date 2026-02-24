Wall Street: Ράλι με οδηγό την AMD και τις μετοχές τεχνολογίας – Κέρδη για S&P 500 και Nasdaq

Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν στο σημερινό (24.2.2026) κλείσιμο της Wall Street, με επικεφαλής τα κέρδη των Advanced Micro Devices.και μετοχές λογισμικού , καθώς οι φόβοι των επενδυτών σχετικά με την αναστάτωση που προκάλεσε η τεχνητή νοημοσύνη σε ορισμένους κλάδους μετριάστηκαν.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,79%, ενώ ο Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 1,05%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε αύξηση 0,76%, υποστηριζόμενο από την αύξηση σχεδόν 2% της Home Depot.μετοχές αφότου τα κέρδη της εταιρείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο . IBMΟι μετοχές, οι οποίες υποχώρησαν την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων φόβων για την τεχνητή νοημοσύνη, συνέβαλαν στα κέρδη του Dow Jones.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι μετοχές της AMD σημείωσαν άνοδο 8% μετά το Metaανακοίνωσε μια πολυετή συμφωνία με την εταιρεία ημιαγωγών . Η νέα συνεργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη έως και 6 γιγαβάτ μονάδων επεξεργασίας γραφικών της AMD για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta θα επενδύσει επίσης στην AMD μέσω ενός εντάλματος αγοράς βάσει απόδοσης για έως και 160 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας κατασκευής τσιπ, σύμφωνα με το Cnbc.

Η κίνηση αυτή έρχεται μια εβδομάδα αφότου η Meta δήλωσε ότι χρησιμοποιεί εκατομμύρια κάρτες γραφικών της Nvidia κατασκευή του κέντρου δεδομένων της. Οι μετοχές της εταιρείας, η οποία αποτελεί αγαπημένο των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσαν άνοδο 0,5%.