Wall Street: Ράλι με οδηγό την AMD και τις μετοχές τεχνολογίας – Κέρδη για S&P 500 και Nasdaq

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,79%, ενώ ο Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 1,05%
Οι αμερικανικές μετοχές σημείωσαν στο σημερινό (24.2.2026) κλείσιμο της Wall Street, με επικεφαλής τα κέρδη των Advanced Micro Devices.και μετοχές λογισμικού , καθώς οι φόβοι των επενδυτών σχετικά με την αναστάτωση που προκάλεσε η τεχνητή νοημοσύνη σε ορισμένους κλάδους μετριάστηκαν.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο S&P 500 σημείωσε άνοδο 0,79%, ενώ ο Nasdaq Composite αυξήθηκε κατά 1,05%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε αύξηση 0,76%, υποστηριζόμενο από την αύξηση σχεδόν 2% της Home Depot.μετοχές αφότου τα κέρδη της εταιρείας ξεπέρασαν τις προσδοκίες για πρώτη φορά μετά από ένα χρόνο . IBMΟι μετοχές, οι οποίες υποχώρησαν την προηγούμενη ημέρα συναλλαγών ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων φόβων για την τεχνητή νοημοσύνη, συνέβαλαν στα κέρδη του Dow Jones.

Οι μετοχές της AMD σημείωσαν άνοδο 8% μετά το Metaανακοίνωσε μια πολυετή συμφωνία με την εταιρεία ημιαγωγών . Η νέα συνεργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη έως και 6 γιγαβάτ μονάδων επεξεργασίας γραφικών της AMD για κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Η Meta θα επενδύσει επίσης στην AMD μέσω ενός εντάλματος αγοράς βάσει απόδοσης για έως και 160 εκατομμύρια μετοχές της εταιρείας κατασκευής τσιπ, σύμφωνα με το Cnbc.

Η κίνηση αυτή έρχεται μια εβδομάδα αφότου η Meta δήλωσε ότι χρησιμοποιεί εκατομμύρια κάρτες γραφικών της Nvidia κατασκευή του κέντρου δεδομένων της. Οι μετοχές της εταιρείας, η οποία αποτελεί αγαπημένο των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσαν άνοδο 0,5%.

