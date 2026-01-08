Αγορές

Wall Street: Στροφή των επενδυτών εκτός τεχνολογίας – Άνοδος για τον Dow Jones

Ο Dow Jones, που περιλαμβάνει 30 μετοχές, ενισχύθηκε κατά 0,54%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,44%
Ανοδικά κινήθηκε ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones στο σημερινό (8.1.2025) κλείσιμο της Wall Street, την ώρα που ο Nasdaq Composite δέχτηκε πιέσεις, καθώς οι επενδυτές απομακρύνθηκαν από τις τεχνολογικές μετοχές.

Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο της Wall Street, o Dow Jones, που περιλαμβάνει 30 μετοχές, ενισχύθηκε κατά 0,54%, ενώ ο Nasdaq υποχώρησε κατά 0,44%. Ο S&P 500 κινήθηκε κοντά στo 0,01%. Από τους 11 κλάδους του S&P 500, μόνο ο κλάδος της πληροφορικής κατέγραψε αξιοσημείωτες απώλειες, με πτώση άνω του 1%.

Η Nvidia, «αγαπημένο» όνομα στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, βρέθηκε μεταξύ των μετοχών που δέχτηκαν πιέσεις, καταγράφοντας απώλειες άνω του 2%. Άλλες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην AI, όπως η Oracle, υποχώρησαν πάνω από 1%. Πτωτικά κινήθηκαν και οι μετοχές της Apple, με την κατασκευάστρια του iPhone να οδεύει προς την έβδομη συνεχόμενη ημέρα απωλειών, σύμφωνα με το Cnbc.

Ο Rob Haworth, ανώτερος διευθυντής επενδυτικής στρατηγικής στην US Bank Asset Management, εκτιμά ότι η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη θα παραμείνουν βασικά επενδυτικά θέματα έως το 2026. Ωστόσο, σημειώνει ότι ο ρόλος τους ως ανοδικός μοχλός για την αγορά θα εξαρτηθεί από το κατά πόσο θα αρχίσουν να εμφανίζονται πρακτικές εφαρμογές και σε ποιους κλάδους.

