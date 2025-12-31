Wall Street: Υποχώρηση στο κλείσιμο, αλλά σε τροχιά ισχυρών ετήσιων κερδών

Ο S&P 500 υποχώρησε στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ωστόσο παρέμενε σε τροχιά ολοκλήρωσης της χρονιάς με θετικό πρόσημο.

Συγκεκριμένα, στο σημερινό κλείσιμο της Wall Street, ο δείκτης S&P 500 της ευρείας αγοράς υποχώρησε κατά 0,73%, όπως και ο Nasdaq που υποχώρησε με 0,76%. Ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones σημείωσε πτώση 0,63%.

Οι μετοχές καταγράφουν τρεις πτωτικές συνεδρίες, αν και οι πτώσεις ήταν ήπιες και ο S&P 500 αναμένεται να καταγράψει κέρδος άνω του 16% για το έτος, την τρίτη συνεχόμενη διψήφια ετήσια άνοδο. Ο Nasdaq Composite έχει οδηγήσει τον ενθουσιασμό για την τεχνητή νοημοσύνη σε άνοδο άνω του 20%. Ο Dow Jones έχει σημειώσει άνοδο περίπου 13% για το 2025, κάτι που παρεμποδίζεται λίγο από την έλλειψη τεχνολογικής εκπροσώπησης, σύμφωνα με το Cnbc.

Αυτό σηματοδοτεί μια εντυπωσιακή ανάκαμψη από την ύφεση που παρατηρήθηκε στις αρχές Απριλίου μετά την ανακοίνωση των δασμών από τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Ο S&P 500 βρισκόταν ακόμη και στα πρόθυρα του κλεισίματος σε περιοχή bear market σε κάποιο σημείο, υποχωρώντας σχεδόν κατά 19% από το υψηλό του Φεβρουαρίου και κλείνοντας κάτω από τις 5.000 για πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2024.