Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,20% – Πτώση καταγράφουν οι ευρωαγορές

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 14,95 εκατ. ευρώ
Digital financial chart indicators, stock market business and exchange financial growth graph
iStock

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (11.12.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω περιορισμένων μεταβολών στους δείκτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 14,95 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+1,39%), της Optima Bank (+1,14%) και της Κύπρου (+0,50%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.092,86 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,20%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,06%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-0,70%), της Πειραιώς (-0-,50%) και του ΔΑΑ (-0,49%).

Ανοδικά κινούνται 43 μετοχές, 27 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: CPI (+9,47%) Centric Συμμετοχών (+4,19%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΟΛΘ (-2,51%) και Q&R (-1,53%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές τεχνολογίας να υποχωρούν ύστερα από τις αδύναμες προβλέψεις της αμερικανικής εταιρίας Oracle.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.06%

DAX (Φρανκφούρτη): -0.14%

CAC 40 (Παρίσι): +0.51%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.07%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.06%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.09%

Οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν νωρίτερα πτώση 0,9%.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
231
202
82
82
60
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Goldman Sachs: Εμπορικά υποτιμημένο κατά 25% το κινεζικό νόμισμα – Προσδοκία για νέες ανατιμήσεις
Η τελευταία ενημέρωση της τράπεζας έρχεται στο πλαίσιο της αυξανόμενης συζήτησης σχετικά με το εάν η Κίνα διατηρεί το γουάν αδύναμο για να αντισταθμίσει την αβεβαιότητα στο εμπόριο
Φωτογραφία: Reuters
Newsit logo
Newsit logo