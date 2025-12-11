Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,20% – Πτώση καταγράφουν οι ευρωαγορές

Ασθενείς ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (11.12.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω περιορισμένων μεταβολών στους δείκτες των μεγαλύτερων ευρωπαϊκών αγορών.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 14,95 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+1,39%), της Optima Bank (+1,14%) και της Κύπρου (+0,50%).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.092,86 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,20%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,06%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Viohalco (-0,70%), της Πειραιώς (-0-,50%) και του ΔΑΑ (-0,49%).

Ανοδικά κινούνται 43 μετοχές, 27 πτωτικά και 15 παραμένουν σταθερές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: CPI (+9,47%) Centric Συμμετοχών (+4,19%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: ΟΛΘ (-2,51%) και Q&R (-1,53%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια – Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τις μετοχές τεχνολογίας να υποχωρούν ύστερα από τις αδύναμες προβλέψεις της αμερικανικής εταιρίας Oracle.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0.06%

DAX (Φρανκφούρτη): -0.14%

CAC 40 (Παρίσι): +0.51%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.07%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.06%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.09%

Οι μετοχές τεχνολογίας σημείωσαν νωρίτερα πτώση 0,9%.