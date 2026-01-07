Συμβαίνει τώρα:
Κλειστή η Καραγιώργη Σερβίας λόγω έργων της ΕΥΔΑΠ
Αγορές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,27% – Μεικτό το κλίμα στις ευρωαγορές

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 34,09 εκατ. ευρώ
Digital financial chart indicators, stock market business and exchange financial growth graph
iStock

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό άνοιγμα (7.1.26) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 34,09 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,85%), της Alpha Bank (+1,25%), του ΟΤΕ (+1,25%) και της Πειραιώς (+1,15%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,80%), του ΔΑΑ (-1,30%) και του ΟΠΑΠ (-0,58%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,40%.O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.160,27 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,27%

Ανοδικά κινούνται 67 μετοχές, 32 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (+8,890%) και Νάκας (+3,30%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (-3,57%) και ΕΥΔΑΠ (-1,80%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μεικτό κλίμα στις ευρωαγορές

Οι αγορές είναι γενικά σταθερές με μικρές αυξομειώσεις, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται πρόσφατα κέρδη και περιμένουν σημαντικά οικονομικά στοιχεία και ειδήσεις.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.48%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.55%

CAC 40 (Παρίσι): -0.03%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.07%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.05%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.03%

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αγορές
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
578
249
116
101
79
Αγορές: Περισσότερα άρθρα
Πιέσεις στις αγορές προκαλεί η δήλωση Τραμπ για πώληση 50 εκατ. βαρελιών πετρελαίου Βενεζουέλας
Το Brent κατέγραψε απώλειες 1,72%, ή 1,06 δολάρια, κλείνοντας στα 60,70 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) υποχώρησε κατά 2,04%, ή 1,19 δολάρια, στα 57,13 δολάρια το βαρέλι
Oil pumps and graph
Newsit logo
Newsit logo