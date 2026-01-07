Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,27% – Μεικτό το κλίμα στις ευρωαγορές

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό άνοιγμα (7.1.26) του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 34,09 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+1,85%), της Alpha Bank (+1,25%), του ΟΤΕ (+1,25%) και της Πειραιώς (+1,15%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της ΕΥΔΑΠ (-1,80%), του ΔΑΑ (-1,30%) και του ΟΠΑΠ (-0,58%).

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,30%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,40%.O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.160,27 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,27%

Ανοδικά κινούνται 67 μετοχές, 32 πτωτικά και 11 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Πλαστικά Κρήτης (+8,890%) και Νάκας (+3,30%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) (-3,57%) και ΕΥΔΑΠ (-1,80%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μεικτό κλίμα στις ευρωαγορές

Οι αγορές είναι γενικά σταθερές με μικρές αυξομειώσεις, καθώς οι επενδυτές επεξεργάζονται πρόσφατα κέρδη και περιμένουν σημαντικά οικονομικά στοιχεία και ειδήσεις.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.48%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.55%

CAC 40 (Παρίσι): -0.03%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.07%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.05%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0.03%