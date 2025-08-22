Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,33% – Ήπια άνοδος και στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (22.8.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.103,89 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,33%.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 9,57 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,25%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,59%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές του ΟΛΠ (+1,20%), της Πειραιώς (+1,04%), της Εθνικής (+0,82%) και της Eurobank (+0,73%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,49%), της ΕΥΔΑΠ(-0,55%) και της Κύπρου (-0,52%). Ανοδικά κινούνται 53 μετοχές, 30 πτωτικά και 19 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Κλωστήρια Ναυπάκτου (+3,91%) και Αλουμύλ (+2,20%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Τρία Άλφα(κ) (-22,67%) και CPI (-2,23%).

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια – Ήπια άνοδος εν αναμονή της ομιλία του Πάουελ

Οριακή άνοδος παρατηρείται στο σημερινό άνοιγμα των ευρωπαϊκών αγορών, οι οποίες αναμένουν τη σημερινή ομιλία του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ σχετικά με τη νομισματική πολιτική που θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινήθηκαν ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): +0,01%

DAX (Φρανκφούρτη): +0,10%

CAC 40 (Παρίσι): +0,18%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0,40%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0,43%

Stoxx 600 (Ευρώπη): +0,22%