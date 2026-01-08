Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με άνοδο 0,55% – Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο άνοιγμα της σημερινής (8.1.2025) συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την αγορά να κινείται πάνω από τις 2.170 μονάδες, σε νέα υψηλά 16 ετών.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανέρχεται στα 29,65 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Εθνικής (+1,81%), της Πειραιώς (+1.,52%), της Optima Bank (+1,31%) και της Eurobank (+1,22%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.175,80 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,55%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,59%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,28%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Metlen (-0,90%), της Aktor (-0,83%) και της ΕΥΔΑΠ (-0,52%).

Ανοδικά κινούνται 41 μετοχές, 43 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Τεχνική Ολυμπιακή (+3,24%) και Frigoglass.

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Μεικτά πρόσημα στις ευρωαγορές

Με μικτά πρόσημα κινούνται και σήμερα οι ευρωπαϊκές αγορές, καθώς παρακολουθούν το γεωπολιτικό θρίλερ στη Βενεζουέλα και στη Γροιλανδία, μετά την απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να την προσαρτήσει.

Συγκεκριμένα, οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.22%

DAX (Φρανκφούρτη): +0.23%

CAC 40 (Παρίσι): -0.09%

FTSE MIB (Μιλάνο): +0.11%

IBEX 35 (Μαδρίτη): +0.17%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.17%

Οι μετοχές του τομέα άμυνας συνεχίζουν τα κέρδη τους, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι θα είναι οι κύριοι ωφελημένοι από τις εξελίξεις. Ο κλάδος βρίσκεται σε τροχιά για πέμπτη συνεχή ημέρα ανόδου, με τις Renk, Leonardo και Rheinmetall να ενισχύονται 4,5%, 4,7% και 3,7% αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης Stoxx Europe Aerospace and Defense κερδίζει 1,1%.

Αντίθετα, οι ευρωπαϊκές μετοχές πετρελαίου κινούνται χαμηλότερα, καθώς οι επενδυτές αντιδρούν σε φήμες ότι οι αμερικανικές εταιρείες θα μπορούσαν να αντλήσουν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Η BP υποχωρεί 0,8%, η Shell χάνει 1,8% και η Equinor σημειώνει πτώση 0,5% στις πρώτες συναλλαγές.