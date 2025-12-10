Χρηματιστήριο Αθηνών: Άνοιγμα με πτώση 0,45% – Αρνητικό πρόσημο και στις ευρωαγορές

Ήπιες πτωτικές τάσεις καταγράφουν οι τιμές των μετοχών στο σημερινό (10.12.25) άνοιγμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εν μέσω επιφυλακτικών κινήσεων στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια εν αναμονή των αποφάσεων της Fed για τα επιτόκια.

Η αξία των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανέρχεται στα 8,69 εκατ. ευρώ. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+0.90%), της Optima Bank (+0,63%) και της Aegean Airlines (+0,57%).

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 11:00, διαμορφώνεται στις 2.080,44 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,45%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,44%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,04%.

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Coca Cola HBC (-1,42%), της Viohalco (-1,07%) και της Πειραιώς (-0,97%). Ανοδικά κινούνται 44 μετοχές, 36 πτωτικά και 18 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Profile (+2,23%) και Trastor (+1,64%), ενώ τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Νάκας (-4,04%) και Elinoil (-3,75%).

Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια: Αρνητικό κλίμα στις ευρωαγορές

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με τους επενδυτές να αναμένουν την απόφαση της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για τα επιτόκια.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,1% στις 577,43 μονάδες στις 10:08 ώρα Ελλάδας και οδεύει προς την τέταρτη συνεδρίαση με απώλειες.

Πιο συγκεκριμένα οι βασικοί ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ως εξής:

FTSE 100 (Λονδίνο): -0.01%

DAX (Φρανκφούρτη): -0.41%

CAC 40 (Παρίσι): -0.36%

FTSE MIB (Μιλάνο): -0.56%

IBEX 35 (Μαδρίτη): -0.18%

Stoxx 600 (Ευρώπη): -0.05%