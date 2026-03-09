Χρηματιστήριο Αθηνών: Απώλειες 0,94%, κερδισμένος ο κλάδος πετρελαίου

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στην πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδος του Χρηματιστηρίου Αθηνών εν μέσω αρνητικού κλίματος στις αγορές, στον απόηχο της εκτόξευσης των διεθνών τιμών πετρελαίου. Όμως η αγορά «αναδύθηκε» από τα χαμηλά της ημέρας (2.036 μονάδες -4,04%), περιόρισε σημαντικά τις αρχικές απώλειες, κλείνοντας πάνω από τα επίπεδα των 2.100 μονάδων.

Η αξία των συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών ανήλθε στα 394,48 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 59.643.400 μετοχές. Από την υψηλή κεφαλαιοποίηση υπεραπέδωσαν οι μετοχές της Metlen, της Motor Oil, των ΕΛΠΕ και του ΟΠΑΠ. Ο κλάδος των πετρελαιοειδών, σε συνέχεια του ράλι πετρελαίου, κατέγραψε άνοδο, σε αντίθεση με τη πλειοψηφία μετοχών στο χρηματιστήριο, που συνέχιζαν να βρίσκονται στο επίκεντρο των πωλητών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.102,61 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,94%. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,99%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 2,17%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 2.036,77 μονάδες (-4,04%). Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, με άνοδο έκλεισαν οι μετοχές της Metlen (+3,14%), της Motor Oil (+3,00%), του ΟΠΑΠ (+1,93%), των ΕΛΠΕ (+0,95%) και της Εθνικής (+0,08%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-4,67%), της Viohalco (-4,64%), της Optima Bank (-3,98%), της Κύπρου (-3,67%), του ΟΛΠ (-3,20%), της Σαράντης (-3,20%) και της Titan (-3,01%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 17.211.624 και 12.809.942 μετοχές, αντιστοίχως. Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 61,09 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 59,71 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 20 μετοχές, 93 πτωτικά και 10 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Dimand (+3,25%) και Austriacard (+3,23%). Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Cenergy (-6,65%) και Μοτοδυναμική (-5,08%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR:10,2800 -2,10%

ΚΥΠΡΟΥ:8,4000 -3,67%

METLEN:35,4600 +3,14%

OPTIMA:8,2000 -3,98%

ΤΙΤΑΝ: 45,1000 -3,01%

ALPHA BANK: 3,3510 -2,39%

AEGEAN AIRLINES: 11,4000 -1,55%

VIOHALCO: 13,1600 -4,64%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 33,7400 -2,15%

ΔΑΑ:10,2900 -0,48%

ΔΕΗ: 17,1500 -0,87%

COCA COLA HBC:51,9000 -0,38%

ΕΛΠΕ: 9,0600 +0,95%

ELVALHALCOR: 3,7800 -4,67%

ΕΘΝΙΚΗ: 12,9600 +0,08%

ΕΥΔΑΠ: 8,4400 -0,12%

EUROBANK: 3,5190 -1,48%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2700 -2,03%

MOTOR OIL: 37,8000 +3,00%

JUMBO: 23,1000 -0,60%

ΟΛΠ:36,3000 -3,20%

ΟΠΑΠ: 14,8000 +1,93%

ΟΤΕ: 16,5900 -0,48%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 7,0440 -2,17%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 13,3000 -3,20%